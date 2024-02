Nicolás Jarry (21°) no pudo coronar su gran campaña y perdió el título del Argentina Open. El N°1 de Chile jugó a un nivel irreconocible y cayó ante el local Facundo Díaz Acosta (87°), quien ganó su primer trofeo ATP. Tras el encuentro, y antes de partir a Brasil, el Príncipe hizo una autocrítica.

“Es duro perder una final, pero me voy contento por esta semana y los grandes partidos que saqué adelante. Desde la Copa Davis he hecho partidos muy emocionales y difíciles, y hoy me faltó estar a la altura. Facundo jugó muy bien, venía jugando un gran tenis toda la semana. No pude exponer mi juego”, dijo.

La primera raqueta nacional no descansará y viajará esta misma noche a Brasil, donde disputará el ATP 500 de Río desde el martes. “Queda seguir pensando positivo, analizar qué podría haber hecho mejor y dar vuelta la página. Está recién empezando la gira”, contó Jarry, quien amanecerá como 19° del mundo.

“Ahora a recuperarse para tener una buena primera ronda, dejándolo todo dentro de la cancha”, manifestó. Yannick Hanfmann (56°) será su rival en el debut en Rio Open, donde además estarán Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Tomás Barrios disputando el cuadro principal.

En el torneo brasileño, Jarry buscará defender las semifinales que alcanzó en la edición pasada. El Príncipe tuvo una destacada campaña en 2023, superando dos rondas de la qualy para después vencer a Lorenzo Musetti en primera ronda, a Pedro Martínez en octavos y a Sebastián Báez en cuartos. Carlos Alcaraz le impidió el paso a la gran final.

