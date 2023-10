Nicolás Jarry (20°) estuvo muy cerca de avanzar en el ATP 500 de Basilea, tras enfrentar al francés Ugo Humbert (28°) en octavos de final. Sin embargo, en buen chileno le faltó la chaucha para el peso en este encuentro, pues cayó en los dos tie breaks que jugó.

El chileno y el galo no tuvieron ningún quiebre en todo el partido, por lo que se decidieron en desempate los dos sets. El primero el europeo se lo llevó por 7-3, mientras que el segundo fue por 7-4, para sellar en un doble 7-6 el match.

Un golpe grande para la gran temporada de la Torre, que tuvo una buena chance para avanzar aún más en el ranking, que es el mejor de su carrera actualmente.

El próximo gran desafío que tendrá Jarry, antes de cerrar su gran temporada, será el Masters 1000 de París que comenzará la próxima semana y que será el último certamen que reúna a los grandes tenistas del circuito.

¿Por qué se bajó Nicolás Jarry de Santiago 2023?

A fines de julio el Príncipe informó que no se presentaría a defender a Chile en el torneo de tenis de los Juegos Panamericanos, todo para privilegiar su carrera en el circuito ATP, donde actualmente es el 20 del mundo.

Cristian Garin (85°) también se sumó a esa decisión de Jarry y ambos tuvieron buenos resultados en los torneos que disputaron estas últimas semanas, pero al director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, no le gustó para nada. Así, se dio inicio a una polémica.

“A mí no me importa si les va bien o les va mal, si yo no lo digo por la calidad deportiva. Este es un principio de vida nomás, Chile está primero, para mí. Para otros puede que no. Por cualquier cosa donde a mí en mi carrera profesional me ha tocado tener que privilegiar algo siempre he privilegiado a Chile, de hecho mi historia está escrita”, indicó Mayne-Nicholls.

¿Cuántos títulos tiene Nico Jarry en su carera?

Nicolás Jarry tiene tres títulos en su palmarés: Bastad (2019), Santiago (2023) y Ginebra (2023)

