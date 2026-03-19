En el marco del Mes de la Mujer, Santiago volverá a llenarse de corredoras con una nueva edición de Women ‘s Night Out, la única corrida nocturna del país pensada exclusivamente para mujeres.

El evento busca promover el deporte femenino y generar conciencia sobre la importancia de que las mujeres puedan ocupar y disfrutar la ciudad con mayor seguridad, especialmente durante la noche.

La tercera versión de esta corrida se realizará el próximo sábado 21 de marzo, teniendo como punto de partida la Plaza de la Aviación, junto al metro Salvador, en la comuna de Providencia.

Women’s Night Out 2026

Con recorridos de 5K y 10K, la organización espera llegar a las 6.000 participantes, consolidando a Women ‘s Night Out como la mayor corrida nocturna femenina del país. Las inscripciones ya están abiertas en https://wnorun.com/

Como parte de la experiencia previa a la carrera, la entrega de kits para las corredoras se llevará a cabo el viernes 20 de marzo, entre las 13:00 y las 21:00 horas, en la Plaza de la Aviación. En esta instancia, las participantes podrán retirar su número, la polera oficial del evento y los elementos necesarios para participar.

Organizada por Women4Sports y con el patrocinio de la Municipalidad de Providencia, la iniciativa surge a partir de una realidad que comparten muchas mujeres: la dificultad de correr o entrenar con tranquilidad en horarios nocturnos.

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“Women’s Night Out nació para inspirar y generar conciencia. Queremos que las mujeres puedan correr, caminar o entrenar en la ciudad con seguridad y confianza. Cuando miles de mujeres corren juntas de noche, el mensaje es muy potente”, explica Benjamín Moreno, socio fundador de Women4Sports.

La largada está programada para las 20:30 horas, cuando el sol ya se haya ocultado. Desde la Plaza de la Aviación, las corredoras avanzarán por la ribera del río Mapocho, recorriendo Avenida Andrés Bello y Avenida Santa María, en un circuito acompañado de música, iluminación y animación. Al finalizar la carrera, cada participante recibirá medalla finisher.

Polera oficial

Cabe destacar que Under Armour como sponsor técnico deportivo oficial del evento fue la marca encargada de desarrollar la polera especialmente diseñada para Women ‘s Night Out, pensada tanto para el rendimiento deportivo como para las condiciones de una corrida nocturna.

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La prenda es liviana, de secado rápido y con un corte diseñado especialmente para mujeres, lo que permite mayor comodidad y libertad de movimiento durante la carrera. Además, su color fucsia vibrante y su diseño fueron pensados para mejorar la visibilidad de las corredoras durante la noche. Su peso ultraliviano y su tecnología de ventilación permiten mantener el cuerpo fresco incluso en recorridos más exigentes.

“Quisimos que la polera fuera parte de la experiencia de la carrera, pero también que se transforme en una prenda que las corredoras puedan seguir usando en sus entrenamientos. Es una polera ultraliviana, con tecnología de ventilación que ayuda a mantener el cuerpo fresco incluso en recorridos más exigentes, y además fue diseñada pensando en quienes corren de noche, con colores y elementos que mejoran la visibilidad. La idea es que no sea solo la polera de la carrera, sino que las acompañe cuando salgan a correr en horarios similares, donde sentirse visibles y seguras también es importante”, explica Moreno.

Además de la polera, la marca cuenta con una completa línea de vestuario y calzado técnico pensada para corredoras de distintos niveles. Entre sus modelos destacan las UA Velociti Elite 3, zapatillas de alto rendimiento que incorporan una placa de fibra de carbono y espuma HOVR+™ para mayor retorno de energía y propulsión en cada zancada, y las UA Velociti Distance, diseñadas para entrenamientos y distancias largas, que combinan estabilidad, suavidad y una capellada liviana y respirable para mantener comodidad durante todo el recorrido.

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La corrida cuenta además con el apoyo de diversas marcas e instituciones que buscan impulsar el deporte femenino, entre ellas Enel, Rexona, Caja Los Andes, Paris, IM2 Solar Chile, ACHS, Toyota, Nosotras y Gatorade.

“Cada aliado que se suma ayuda a fortalecer el mensaje de que el deporte femenino merece más espacios, más visibilidad y más oportunidades. Women ‘s Night Out es una plataforma para impulsar ese cambio”, agrega Moreno.

Las inscripciones para Women ‘s Night Out 2026 ya están disponibles en https://wnorun.com/ para todas quienes quieran ser parte de esta tercera edición.

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