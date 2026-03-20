Este sábado 21 de marzo, las calles de Providencia cambiarán su ritmo para dar paso a una nueva edición de Women’s Night Out, la única corrida nocturna del país pensada exclusivamente para mujeres en la que se esperan más de 5 mil participantes.

La jornada contempla recorridos de 5K y 10K, con largada en la Plaza de la Aviación, y un circuito que atravesará avenidas como Andrés Bello, Santa María y el entorno de Bellavista.

Desvíos de tránsito en Providencia

En ese contexto, se implementarán cortes de tránsito entre las 18:00 y las 22:20 horas, mientras que algunos tramos tendrán restricciones extendidas desde más temprano.

Uno de los principales puntos intervenidos será Avenida Andrés Bello, entre Puente Pedro de Valdivia y Pío Nono, donde el tránsito será desviado al oriente por Los Conquistadores, y de norte a sur por Puente Pedro de Valdivia o Puente Loreto. En el caso de Avenida Santa María, entre Pío Nono y Puente La Concepción, los desvíos se realizarán al poniente por Avenida Providencia, y de norte a sur por Puente Pedro de Valdivia o Puente Loreto.

En Avenida Cardenal José María Caro, entre Purísima y Pío Nono, se aplicará desvío por Purísima. Por su parte, en calle del Arzobispo, entre Avenida Providencia y Bellavista, los desplazamientos deberán realizarse de norte a sur por Puente Pedro de Valdivia o Puente Loreto.

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En tanto, la salida 13 de la Autopista Costanera Norte, a la altura de La Concepción, permanecerá cerrada durante el desarrollo del evento, por lo que se recomienda continuar en dirección oriente.

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Adicionalmente, el tramo de Avenida Andrés Bello comprendido entre Arzobispo y calle Huelén tendrá un cierre extendido desde las 13:00 hasta las 00:00 horas, manteniéndose como alternativa de tránsito de norte a sur por Puente Arzobispo.

Desde la organización y las autoridades se hace un llamado a planificar los desplazamientos con anticipación, considerar tiempos adicionales de traslado y privilegiar el uso de transporte público durante la jornada, debido al alto flujo de participantes y al impacto vial que generará el evento en la comuna.

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Cabe señalar que los horarios son estimados y pueden ser modificados por Carabineros de Chile.

Women’s Night Out no solo destaca por ser la única corrida nocturna para mujeres, sino también por su propósito: promover el deporte femenino y reforzar la importancia de que las mujeres puedan habitar la ciudad con libertad y seguridad, especialmente durante la noche. Por algunas horas, Providencia dejará el tránsito habitual para convertirse en un espacio de encuentro, energía y comunidad.