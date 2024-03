Harold Mayne-Nicholls mantiene vivo el sueño de que Chile sea sede de los Juegos Olímpicos 2036. Este viernes, el director ejecutivo de Santiago 2023 contó que está trabajando en una base para una posible candidatura a la máxima cita multidisciplinaria del mundo.

En diálogo con La Tercera, Mayne-Nicholls reveló que “hay tres personas de nosotros que ahora están viendo ese tema. Cómo ordenarlo bien, el tema de la hotelería, el tema del ticketing, el tema de la organización en general… cosa que si el día de mañana nos dicen que postulemos, tengamos algo avanzado”.

“Si no, nos podemos pillar los dedos. Y no podemos llegar a última hora a presentar algo que no vamos a alcanzar. Entonces, estamos preparando todo en libros gigantescos para estudiar y postular. Así que estamos trabajando en eso”, agregó el además expresidente de la ANFP.

Las declaraciones del CEO de Santiago 2023 llegan luego de su participación en la International Sports Convention, realizada en el estadio del Tottenham en Londres. Ahí, Mayne-Nicholls habló del éxito de los pasados Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se realizaron en nuestro país.

En el encuentro le recordaron las palabras de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, quien después de visitar las instalaciones de Santiago 2023 motivó a Chile a aspirar más alto. “Nos encantaría poder postular a unos próximos Juegos Olímpicos. Sería extraordinario que parte del legado de Santiago 2023 fuera apuntar a los Juegos del 2036”, indicó Mayne-Nicholls.

