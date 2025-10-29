La Reina se mueve con masiva corrida para concientizar sobre cáncer de mama

Con más de tres mil inscritas y un universo de asistentes sobre las 4 mil personas, se dio vida a la jornada deportiva 5K “Corramos Juntas”, que destacó por su colorido y alegría en pos de un objetivo en la Plaza Ossandón de La Reina y que fue convocada por la empresa Totti.

La meta no era cronometrar, si no que completar el cupo de inscritas para, de esa forma, proporcionar el máximo de tratamientos de kinesiología oncológica a la fundación Chile Sin Cáncer.

Y el citado punto de partida y cierre de la instancia deportiva congregó a miles de poleras rosadas, pues estaba toda la familia invitada a correr o a participar de las actividades y stands informativos enmarcados en el Mes del Cáncer de Mama. Las y los corredores superaron ampliamente los tres mil y el público familiar que fue a apoyar hizo que la concientización fuese una fiesta deportiva.

La corrida familiar se llevó a cabo con mucho público en La Reina

La corrida busca concientizar sobre el cáncer de mama

La noble causa que buscaba relevar la importancia de la prevención y el autocuidado llevó a las (y los) competidores a recorrer calles como Príncipe de Gales, Echeñique, Lo Cañada o Carlos Ossandón, entre otras, rematando en el punto de partida de la citada Plaza Ossandón.

Uno de los más entusiastas asistentes fue el Alcalde de la comuna, José Manuel Palacios, quien lució su polera rosada e hizo de la velada una instancia de concientización para su propia familia y toda la comunidad reinina. “Estamos muy felices de recibir este evento que promueve el deporte con una causa especial y hermosa como la prevención. Una instancia que unió el deporte, la solidaridad y la conciencia con la salud. Tuvimos una amplia presencia de público y la familia reunida en torno a una jornada única”, indicó el edil.

Otro de los que celebró el éxito de la instancia fue el Director Ejecutivo de la Corporación de Deportes de La Reina, Juvenal Olmos. “Desde siempre la administración municipal actual nos ha transmitido el mandato de efectuar eventos que generen la concientización en la comunidad del impacto positivo del deporte y más aún si lo ligamos a una instancia de apoyo solidario y unión en la lucha contra el cáncer de mama. Esta masividad puede generar un impacto real para que tomemos conciencia de una causa que nos tiene que movilizar a todos”, afirmó el ex entrenador de la selección chilena de fútbol.

La más contenta parecía ser la máxima representante de la empresa Totti, Francesca Cingarotti, que en su discurso ante los presentes se enfocó en el apoyo global para llevar a cabo la corrida. “Agradecemos a todos los que nos ayudaron. La Corporación Municipal de Deportes de La Reina, Carabineros por la seguridad que nos han transmitido, los banderilleros, el personal de limpieza y tantos otros. También a todas y todos los asistentes, pues gracias a su apoyo nuestro aporte económico a la fundación Chile Sin Cáncer será muy importante”, cerró.