La NBA es sin duda uno de los deportes que tiene más coincidencias a la hora de elegir al mejor de todos los tiempos. No son pocas las personas que eligen sin pensarlo a Michael Jordan por su juego y lo importante que fue durante los años 80 y 90.

Y si bien en los últimos años algunos fans, jugadores y especialistas se la han jugado nombrando a LeBron James como el nuevo G.O.A.T de este deporte, las opciones no suelen salir de ellos dos, salvo para alguna u otra persona.

Este es el caso del exjugador de Indiana Pacers y ahora comentarista de la NBA, Reginald Wayne Miller,conocido popularmente como “Reggie” Miller, quien sorprendió a medio mundo cuando dio a conocer a su candidato como el mejor de la historia y no era ni Jordan, ni al propio LJ.

¿Quién es el mejor jugador de la historia de la NBA para ‘Reggie’ Miller?

En una entrevista dada en junio del 2024 al podcast “The Mark Jackson show” del exbasquetbolista de New York Knicks, Mark Jackson y su hijo “Bluu”, “Miller the Killer”, como se le conocía en su etapa como jugador de la NBA, señaló sin dudas que el mejor basquetbolista en la historia de la NBA es Tim Duncan , histórico ala-pivot de los San Antonio Spurs, no sin antes señalar que la gente lo olvidaba en el debate por ser el mejor de todos los tiempos.

Ante la sorpresa de Jackson, quien refutó las palabras de Miller señalando “¿El mejor ala-pivot de la historia?”, Reggie señaló “Es definitivamente el mejor ala-pivot de todos los tiempos”.

Jackson y su hijo intentaron persuadir a Miller, pero el defendió su elección del mejor de la historia, indicando que Duncan tiene “5 anillos, fue 3 veces MVP, jugador All-Defensive en más de 10 años”.

Tim Duncan es el mejor jugador de la historia de la NBA para el exjugador Reggie Miller. (Foto: Patrick Smith/Getty Images)

Las palabras de Reggie no eran bien recibidas por el exKnicks y actual comunicador, quien señaló “Puedo decirte otros 10 jugadores que puedes poner en estar conversación si quieres llegar tan lejos”, palabras a la que Reggie contrapreguntó diciendo “¿Quiénes?”.

Si bien Jackson y su hijo mencionaron a hombres como Wilt Chamberlain o Bill Russell, Miller los descartó añadiendo que el primer tenía solamente dos anillos de campeón y que el segundo ni siquiera era el mejor jugador de su equipo en ese entonces.

Revisa, a continuación, el extracto donde Reggie Miller y Mark Jackson debaten por el mejor jugador en la historia de la NBA.