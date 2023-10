Una nueva presea se asoma en el horizonte del Team Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En esta ocasión, el judoka Jorge Pérez irá por la medalla dorada en la categoría de -81 kg., luego de vencer al cubano Maikel McKenzie, con un ippon.

El deportista chileno, claramente emocionado, fue interceptado por los micrófonos y cámaras de los medios de comunicación, unos minutos después del triunfo, y se mostró emocionado con su logro.

“Tengo que agradecer a mi región, que me ayudó mucho. Por ejemplo cuando tuve que hacer la rifa para tener dinero para suplementación. Y nada, estoy muy emocionado y agradecido”, señaló el judoka puntarenense, quien de todas formas mostró que no siempre le fue fácil enfocarse en su deporte y que los problemas no fueron solamente económicos.

“Tuve muchos pensamientos malos hacia mi persona”

“Yo volví por estos Juegos. Atravesé un momento muy malo entre la pandemia y el estallido social. Fueron momentos muy duros. Tenía muchos pensamientos malos hacia mí, hacia mi persona. Pero, volví a recuperarme, poco a poco pude rearmarme”, confesó el judoka, quien tiene un gran equipo atrás que le ha ayudado a superar sus complejos momentos.

“Hace dos semanas estábamos en Brasil preparando este campeonato y entré en una crisis de ansiedad. Pensé que no llegaba. Pero ahora estoy en la final y voy a dar la vida por esa medalla de oro”, añadió Jorge Pérez.

“Todo esto lo pude superar con la ayuda de mi psicóloga. Tuve que acordarme de los trotes que hacía en Punta Arenas cuando había lluvia, cuando había nieve o viento. Y nada voy a darle a fondo”, siguió el judoka, ejemplo de superación.

“Estoy recién comenzando, pero tengo para rato”

Refiriéndose al momento de la lucha con el cubano McKenzie, el finalista del judo de -81 kg. señaló que sintió un fuerte apoyo del público local. “Tengo que dar las gracias a las personas que estuvieron presentes, a mi equipo. Escuchaba al público muy fuerte y estaba muy cansado. Traté de no mirar al público, pero vi unas banderas… y bueno, fue algo muy emocionante”, enfatizó Pérez, quien irá a la final ante el brasileño Guilherme Cesar, quien derrotó en semifinales al dominicano Medickson Del Orbe.

“Voy a dar la vida en la final. El brasileño es fuerte, pero yo lo soy más. Quiero hacer una estrategia muy buena, pues tiene que ser un combate muy estratégico”, confesó el chileno, quien, por último tiró la red para ver si consigue algún auspicio del sector privado.

“Ojalá se acerquen los privados y me ayuden, porque esto está recién comenzando. Yo quiero estallar y seguir dándole a fondo”, concluyó.

¿Crees que está bien que los deportistas chilenos tengan que ir a buscar auspicios en el sector privado? ¿Crees que está bien que los deportistas chilenos tengan que ir a buscar auspicios en el sector privado? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo competirá Jorge Pérez por la presea dorada?

La lucha ante el brasileño Guliherme Cesar está programada para las tres y media de este domingo 29 de octubre.