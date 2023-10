Es de una región extrema, ha sufrido cuatro lesiones a su corta edad (24 años) y ni siquiera sus padres pudieron viajar para verlo participar en los Panamericanos 2023. Hizo rifas para estar en Santiago y siempre que puede, intenta seducir a algún auspiciador. La precaria situación del judoka Jorge Pérez podría ser una excepción, pero lamentablemente es la regla en Chile. Y aún así, el puntarenense consiguió medalla de plata en la categoría de -81 kg.

Cerca del mediodía, Jorge Pérez había conseguido un importante triunfo ante el cubano Maikel McKenzie, con un ippon que lo catapultó a la disputa por la medalla dorada. Pese a eso, desde un principio el puntarenense sabía que el brasileño, Guilherme Cesar Schmidt tenía un nivel tremendo.

La disputa por la presea dorada duró poco. El brasileño consiguió un ippon, logrando retener al chileno en el suelo y se acabó la lucha de forma rápida. No obstante, el resultado es esperanzador.

“Sólo tengo agradecimiento”

Tras la lucha, Jorge Pérez fue invadido por los micrófonos y dio su parecido sobre lo acontecido en la final ante el brasileño. “Es primera vez que compito con tanto público. Lo di todo, con todas las herramientas que tengo”, comenzó diciendo el chileno.

“Voy a volver más fuerte. Simplemente quiero agradecer al público, porque solo agradecimiento tengo”, continuó Pérez, quien, como ya había dicho en su lucha ante el cubano, pasó por momentos complicados en la preparación de los Juegos Panamericanos.

“Fuimos a entrenar a Brasil. Allá me sentía muy mal y mi psicóloga me ayudó mucho. Me entró una ansiedad muy fuerte”, consignó el judoka, quien sentía especial gusto por su participación en Santiago 2023.

“Volví a entrenar por estos Juegos. Hice muchas rifas en Punta Arenas, me ayudaron algunas Pymes. Tengo pena y también felicidad. Uno entrena para ganar, nadie lo hace para perder. Pero, sin dudas, estoy muy agradecido con la gente de mi región”, sostuvo.

“En Chile tenemos tremenda garra”

“Yo tengo 24 años, me he operado cuatro veces y todas esas lesiones han sido entrenando. Suelo entrenar muy fuerte, porque siempre busco el oro”, dijo Jorge Pérez, quien hizo un llamamiento a todos los jóvenes para que se decidan a hacer deportes.

“Si quieres empezar a practicar un deporte, hazlo, es lo más lindo. Los deportistas en Chile tenemos tremenda garra”, concluyó el judoka, quien se colgó la primera presea plateada en un Panamericano en toda la historia del deporte chileno.