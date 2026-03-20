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Evloev vs. Murphy en UFC Londres: Cartelera, horario y dónde ver EN VIVO UFC Fight Night

Conoce todos los detalles del evento de UFC Fight Night que se celebra este sábado 21 de marzo desde el O2 Arena de Londres, Inglaterra.

Por Franco Abatte

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Evloev y Murphy se miden en la estelar de de UFC Fight Night desde Londres, Inglaterra.
© UFCEvloev y Murphy se miden en la estelar de de UFC Fight Night desde Londres, Inglaterra.

La UFC regresa este fin de semana con un nuevo programa de UFC Fight Night, el cual tendrá como combate principal el duelo entre el ruso Movsar Evloev (19-0) y el británico Lerone Murphy (17-0-1) en la categoría peso pluma.

El enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos del mes, con dos invictos en juego. Evloev, con un impecable récord, busca consolidarse como contendiente al título, mientras que Murphy quiere hacerse fuerte en casa y dar el gran golpe ante su público en Londres.

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El evento se llevará a cabo en el O2 Arena de Londres, Inglaterra, recinto que recibirá una cartelera cargada de talento europeo y varias peleas que prometen espectáculo. Revisa a continuación todos los detalles del evento: horario, transmisión y cartelera completa.

¿A qué hora es UFC Fight Night: Evloev vs. Murphy?

El evento se disputa este sábado 21 de marzo en Londres, Inglaterra, con los siguientes horarios para Chile:

  • Preliminares: desde las 14:00 horas.
  • Cartelera principal: desde las 17:00 horas.
  • La pelea estelar entre Evloev vs. Murphy se espera que comience no antes de las 19:30 horas aproximadamente.

Horarios en Latinoamérica

Horario PrelimsHorario PrincipalesPaíses LATAM
11:00 horas14:00 horasMéxico, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras
12:00 horas15:00 horasColombia, Perú, Ecuador, Panamá
13:00 horas16:00 horasBolivia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana
14:00 horas17:00 horasChile, Argentina, Paraguay, Uruguay
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¿Dónde ver EN VIVO UFC Londres por TV o STREAMING?

Como ha ido ocurriendo este año, este evento no contará con transmisión por TV en Chile. Toda la cartelera de UFC Fight Night: Evloev vs. Murphy se podrá ver EN VIVO exclusivamente a través de la plataforma Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.

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Cartelera completa de UFC Fight Night: Evloev vs. Murphy

Cartelera principal

  • Movsar Evloev vs. Lerone Murphy – Peso pluma (evento principal)
  • Luke Riley vs. Michael Aswell – Peso pluma
  • Michael Page vs. Sam Patterson – Peso wélter
  • Iwo Baraniewski vs. Austen Lane – Peso semi-pesado
  • Roman Dolidze vs. Christian Leroy Duncan – Peso mediano
  • Kurtis Campbell vs. Danny Silva – Peso pluma

Preliminares

  • Mason Jones vs. Axel Sola – Peso ligero
  • Nathaniel Wood vs. Losene Keita – Peso pluma
  • Mario Pinto vs. Felipe Franco – Peso completo
  • Mantas Kondratavičius vs. Antonio Trocoli – Peso mediano
  • Louie Sutherland vs. Brando Peričić – Peso completo
  • Shem Rock vs. Abdul-Kareem Al-Selwady – Peso ligero
  • Shanelle Dyer vs. Ravena Oliveira – Peso paja femenino
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