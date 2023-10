Santiago 2023 ya se vive con todo en Chile. Muchas medallas se han entregado y grandes historias se han contado en los primeros días de acción, pero también han destacado otras más tristes.

En este caso fue la ciclista mexicana Daniela Campuzano, quien con profunda tristeza comunicó su retiro del profesionalismo tras competir este sábado 21 de octubre, en su cumpleaños, en los Juegos Panamericanos que se toman nuestro país.

Con sus 37 años recién cumplidos, la atleta mexicana arribó al megaevento deportivo con el objetivo claro en revalidar la medalla de oro que ganó en Lima 2019 en la prueba de ciclismo de montaña. Sin embargo, no lo logró y decidió acabar su carrera.

Campuzano sufrió una dura caída en las sesiones de reconocimiento de pista, lo que la dejó con lesiones en su rostro, brazos y piernas. Pese a eso, Daniela se presentó igual a la prueba y llegó hasta donde su cuerpo le permitió. Después de eso, la deportista azteca informó con lágrimas en los ojos su adiós.

Campuzano en Santiago 2023: “Es algo por lo que pasamos los deportistas”

“Esta es mi última carrera, no me hubiera gustado que terminara así pero bueno, así fue. Ahora vendrán otras cosas para mí”, disparó Campuzano en diálogo con el sitio “Todo, Menos Fútbol” tras la carrera.

Después, Daniela destaca que “me siento muy agradecida por todo el apoyo que he tenido, he tenido muy buenas carreras, otras no tan buenas, y es parte del deporte”.

Así, agradece que el deporte “me ha dado muchísimo, me ha ayudado a conocer gente increíble, a viajar por el mundo y creo que eso es lo más importante, la gente y las experiencias con las que me quedo”.

“Gratitud, y al mismo tiempo es un día difícil. Esto es algo por lo que pasamos los deportistas. Ha sido difícil, con todo y la caída tenía mucha ilusión de hacer una buena carrera hoy, pero desde que arranqué sentí que las piernas no las tenía”, añadió.

“Lo intenté y me quedo tranquila con eso, creo que es la segunda carrera que abandono pero de verdad no veía la manera de terminar con las sensaciones que tenía”, añadió.

“Creo que todo lo que he hecho lo he hecho con mucha pasión, mucha entrega y creo que ese es el ejemplo que puedo dejar. Siempre me han apoyado y pues es lo más increíble de la familia, que no les importan los resultados solo te quieren por lo que eres, no por los resultados”, concluyó.

La gran carrera de la mexicana Daniela Campuzano

Daniela Campuzano nació en Ciudad de México el 21 de octubre de 1986, y comenzó su carrera como ciclista de montaña en 1998.

En los Juegos Panamericanos de 2011, en Guadalajara, Jalisco, México, terminó novena en la competencia de cross country.

Ha sido una destacada deportista azteca en toda su carrera, pero sus mayores logros han sido medallas de oro en diversas competencias.

En 2014 Campuzano se colgó la presea dorada en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña, en 2018 obtuvo el primer lugar y logró el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y su máxima coronación fue en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde también ganó medalla de oro en ciclismo de montaña.

Revisa sus declaraciones:

¿Cuándo es Santiago 2023?

Los Juegos Panamericanos se viven en Chile desde el viernes 20 de octubre, y llegarán a su fin el 5 de noviembre. Tras eso vendrán los Parapanamericanos, que se desarrollarán entre el 17 y 26 de noviembre.

