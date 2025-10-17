Es tendencia:
Ciclismo

El otro Mundial que llega a Chile y ya rompe todos los esquemas

Tal como pasó con el Mundial Sub 20, la Copa del Mundo de Cicilismo en Pista genera expectación de los hinchas.

Por Carlos Silva Rojas

A pista llena se disputará el Mundial.
Santiago se prepara para recibir, desde el miércoles 22 hasta el domingo 26 de octubre, a los mejores ciclistas del planeta en el Velódromo de Peñalolén, escenario principal del certamen. El recinto, con capacidad para 1.500 espectadores, ya registra cifras que superan el 85 % de ocupación promedio, consolidando al Mundial de Ciclismo Pista Tissot UCI 2025 como uno de los eventos deportivos más esperados del año.

De acuerdo con la organización, las jornadas del sábado 25 y domingo 26 rozan el lleno total, mientras que los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 mantienen una mayor disponibilidad durante las sesiones matutinas. Estas competencias ofrecen una excelente oportunidad para presenciar finales por medallas y pruebas clasificatorias con grandes figuras internacionales, en un ambiente más familiar y cómodo para el público.

En total, el Mundial reunirá a 343 ciclistas de 38 delegaciones internacionales, acompañados por más de 250 técnicos, mecánicos y equipos de apoyo. En la pista estarán estrellas de nivel mundial como Harrie Lavreysen (Países Bajos), Matthew Richardson (Australia), Kevin Quintero (Colombia), Campbell Stewart (Nueva Zelanda), Amalie Dideriksen (Dinamarca) y Taky Marie-Divine Kouamé (Francia), entre otras figuras que buscarán consagrarse en Santiago.

El Velódromo de Peñalolén se viste de gala. Foto de Andres Pina / Santiago 2023 via Photosport

Chile también hará historia con su mayor delegación de todos los tiempos, compuesta por 18 deportistas que competirán en todas las pruebas del programa oficial, incluyendo velocidad, keirin, persecución y ómnium.

El llamado de la organización es a planificar la asistencia con anticipación, aprovechar las sesiones matutinas y asegurar desde ya las entradas a través de Ticketplus.cl, para no quedarse fuera de un evento que promete velocidad, emoción y el mejor ciclismo del mundo.

