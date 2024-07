Daniil Medvedev (5°) volvió a caer frente a Carlos Alcaraz (3°) en semifinales de Wimbledon, siendo superado por 7-6, 3-6, 4-6 y 4-6 este viernes 12 de julio. El ruso no la pasó bien frente al joven español y rozó la descalificación cuando insultó en tres ocasiones a la jueza de silla del partido.

El cinco del mundo tuvo una impresentable reacción a una decisión de la umpire Eva Asderaki-Moore durante el primer set, cuando consideró que la pelota dio un doble bote. Medvedev se vio furioso con la determinación de la jueza de silla, a quien insultó en los segundos posteriores.

“Fuck you, fuck you, fuck you (jódete)”, dijo Medvedev a Asderaki-Moore. La acción no pasó desapercibida ni por las cámaras, que incluso repitieron el momento, ni por la umpire griega, quien llamó a los supervisores del partido para informar lo que pasó. El ruso se ganó una advertencia.

El hecho pudo significarle la descalificación, como ha sucedido en discusiones entre tenistas y jueces, pero la umpire no consideró que la acción ameritara un castigo tan extremo. De todas formas, todo se le puso cuesta arriba a Medvedev luego de eso, pues perdió tres sets seguidos tras ganar el primero.

Medvedev para la casa y Alcaraz a la final de Wimbledon

Con el triunfo sobre Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz se clasificó a la gran final de Wimbledon 2024. Ahora espera por su rival. El contrincante será el serbio Novak Djokovic (2°) o el italiano Lorenzo Musetti (25°), quienes juegan la otra llave de semifinales.

Se podría repetir la definición del año pasado, donde Carlos Alcaraz enfrentó a Novak Djokovic. El español se proclamó campeón en ese entonces.

