Su trayectoria en el mundo del deporte tuvo un despegue veloz. Neven Ilic empezó en la dirigencia del mundo deportivo siendo presidente de la Federación de Tenis de Chile, entre 2000 y 2004.

Luego, precisamente en octubre de su último año en la Fetech, asumió como presidente del Comité Olímpico de Chile, siendo reelecto en varias ocasiones, hasta que alcanzó un cargo importante a nivel internacional.

Hablamos de su presidencia en la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), más conocida como Panam Sports, donde comenzó a ejercer el cargo máximo a partir de 2017. Ahora, viene de dar un nuevo salto importante.

Miembro del Comité Ejecutivo del COI

Neven Ilic ha logrado un hito histórico para nuestro país. El dirigente se transformó en el primer chileno en ser miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional en toda la historia.

El presidente de Panam Sports fue elegido en este cargo en la 145 sesión del COI realizada este miércoles en Milán, Italia, obteniendo el paso más importante en su carrera como dirigente deportivo.

Su gran prestigio lo habían llevado, hace un par de años, a sonar, incluso, como presidente del Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, el logro actual es un hito histórico para Chile.

¿Cuándo fue reelegido Neven Ilic como presidente de Panam Sports?

Fue en 2024 cuando el dirigente chileno, Neven Ilic, fue reelecto en su cargo como presidente de Panam Sports. Asumió ese cargo en 2017.