Luis Gustavo Cañabate representó a Cuba en saltos ornamentales en los Juegos Panamericanos. Un hecho que pudo ser trivial para otro deportista, pero que para el caribeño fue ganarle a la adversidad: en Santiago 2023 volvió a competir luego de un grave accidente, que lo hizo tejer una historia inspiradora de regreso al alto rendimiento.

Aún no se explica cómo logró termina con vida, luego de que en noviembre del año pasado el deportista se encontrara en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento, en La Habana, momento en el que saltó al vacío desde un tercer piso en un acto de sonambulismo.

“Estaba dormido, soñando que brincaba del trampolín. Caminé hasta la ventana y salté desde el tercer piso. Parece que caí de cabeza porque me quebré la mandíbula, un brazo y la pelvis. Perdí tres litros de sangre”, detalla el atleta con Redgol.

El clavadista detalla que despertó cuatro días después de este hecho. “Le pregunté a mi mamá en qué lugar habíamos quedado en la competencia de clavados”, recuerda.

Recuperación milagrosa para llegar a los Panamericanos

Su recuperación fue un milagro. Tras pasar por hospitales, salas de terapia, psicólogos y neurólogos que atendieron su sonambulismo, el deportista cubano volvió a entrenar y saltar nuevamente, esta vez en la piscina del Centro Acuático del Parque Estadio Nacional.

Cañabate fue sexto en la competencia de trampolín a un metro de Santiago 2023 y asegura que en nuestra capital “volví a recuperar la confianza”.

“Nunca tuve miedo de volver al deporte porque saltar es mi vida, mi pasión desde niño. Estoy agradecido conmigo y con todas las personas que siempre me han apoyado. Caer al agua me hizo feliz, estoy aquí, sigo vivo. Ese es mi premio”, cuenta emocionado el deportista de 20 años, medallista de oro de los Juegos Panamericanos Junior en Cali 2021.

– ¿Has tenido un nuevo episodio de sonambulismo?

No. Sí hablo dormido, pero nada comparado con esa tremenda locura.

-¿Has salido de la Villa para conocer la ciudad?

No, para nada. Lo que vemos desde el bus solamente. Tampoco he podido andar en Metro, ayer me invitaron, pero no pude.

– Se te ve contento en Santiago 2023.

Sí, todo bien, bien, bien. El edificio (la Villa Panamericana) está muy bien, me ha gustado mucho y todas las personas chilenas son súper amables, súper buenas. La comida también, muy variada, muy rica. El transporte y las oficinas son de muy buen nivel.

¿Cuántas medallas tiene Cuba en los Panamericanos?

Hasta el miércoles 25 de octubre, Cuba se encontraba en la séptima posición del medallero con 12 medallas: tres de oro, cuatro de plata y cinco de bronce. Es uno de los países con más tradición deportiva de Latinoamérica.