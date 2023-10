El pasado 7 de octubre se llevó a cabo WWE Fastlane 2023, noveno PPV de la mayor empresa de wrestling en el mundo y el primero bajo la administración de TKO Group Holdings, empresa creada por Endeavor y que reúne a dos de las franquicias más importantes de deportes de contacto, UFC y la mencionada WWE.

Es en ese contexto que hemos visto una serie de sorpresas en las últimas semanas como el regreso de John Cena, de Undertaker (a NXT) y la nueva aparición de The Rock.

No obstante, la acción no para y ya se conoce lo que será el nuevo evento de la WWE, se trata de WWE Crown Jewel 2023 , quinta edición de este PPV que se lleva a cabo en Arabia Saudita y que reunirá nuevamente a las superestrellas de Raw y Smack Down.

¿Cuándo es WWE Crown Jewel 2023?

WWE Crown Jewel 2023 tiene fecha de realización para el próximo sábado 4 de noviembre a partir de las 14:00 horas de Chile desde la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita.

Horario resto de Latinoamérica: México-Costa Rica-El Salvador: 11:00 horas. Perú-Colombia-Ecuador-Panamá: 12:00 horas. Bolivia-Venezuela: 13:00 horas. Argentina-Brasil-Paraguay-Uruguay: 14:00 horas.



¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING WWE Crown Jewel 2023?

WWE Crown Jewel 2023 no tendrá transmisión por TV en Chile ni en Latinoamérica, sin embargo, podrás verlo completamente en vivo y online a través de la app WWE Network , cuyo valor de suscripción mensual es de $5.990.

Cartelera de Crown Jewel 2023 de la WWE

De momento, no se ha anunciado la cartelera oficial de este evento, aunque ya se conoce la presencia de algunas superestrellas que dirán presente en el evento de lucha libre:

Seth Rollins

Drew McIntyre

Además, se espera la confirmación de figuras de talla mundial como Roman Reigns, LA Knight, John Cena y Cody Rhodes, entre otros.

Revisa a continuación la promoción de WWE Crown Jewel 2023.

Esa misma jornada, la WWE tiene pactada un Supershow en el Blue Cross Arena de Rochester, Nueva York, donde tiene confirmada la presencia de figuras como Becky Lynch, Gunther, Tiffany Stratton, Shuinsuke Nakamura, Carlitos y Ricochet.

Calendario de eventos de la WWE para el año 2023

Royal Rumble: El 28 de enero en el Alamodome en San Antonio, Texas.

Elimination Chamber: 18 de febrero en el Centre Bell en Montreal, Canadá.

WrestleMania 29: 1 y 2 de abril en el SoFI Stadium en Inglewood, California.

Backlash: 6 de mayo en San Juan, Puerto Rico con la presentación de Bad Bunny

Night of Champions 2023: 27 de mayo en Jeddah, Arabia Saudita

Money in the Bank: 1 de julio en el O2 Stadium de Londres, Inglaterra, Reino Unido.

SummerSlam: 5 de agosto en Ford Field de Detroit, Michigan.

Payback: 2 de septiembre en el PPG Paints Arena de Pittsburgh, Pennsylvania.

Fastlane: 7 de octubre en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, Indiana.

Crown Jewel: 4 de noviembre en la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

Survivor Series: 25 de noviembre en el Allstate Arena de Chicago, Illinois.