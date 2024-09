Cristian Garin (116°) no ha tenido una temporada fácil, pero el triunfo sobre Norbert Gombos para darle ventaja a Chile sobre Eslovaquia en la Copa Davis lo dejó con confianza para el cierre de año. En estos meses, además, contará con la ayuda de Nicolás Massú.

Desde China tras el triunfo de Chile en la despedida de la Copa Davis, Gago contó que Massú estará trabajando de cerca con él para encontrar el camino que lo devuelva al triunfo y al nivel que lo llevó a ser 17° del mundo en 2021.

“Hablamos con Nico Massú y me va a ayudar a armar un plan para volver a estar en la élite. Llevo dos días trabajando muy bien de nuevo y este fue un tercer día de buena competencia, es bueno tener un triunfo así”, reveló el chileno en conferencia de prensa.

“Han pasado cosas que son difíciles, este deporte es muy duro en todo sentido, a nivel mental y físico uno se descuida un poco y pasa lo que me ha pasado. Pero voy a lucharla para volver a estar ahí, Nico me va a ayudar, tuvimos una charla muy buena, entendí muy bien el camino y lo que tengo que hacer”, dijo.

Cristian Garin recluta la experiencia y garra del Nico Massú | @revesfotografico

Nico Massú quiere levantar a Cristian Garin

¿Qué significa esto, específicamente? Cristian Garin aclaró que “Nicolás Massú no va a ser mi entrenador, pero me va a ayudar a armar todo. Yo confío mucho en él y un problema que he tenido en el último tiempo es la confianza en quienes tengo cerca”.

“Me va a ayudar, con la charla que tuvimos me ha ayudado mucho y yo lo tengo como un referente. Espero que me ayude a armar un buen equipo de trabajo, en los próximos días estaré informando todo”, confirmó.

