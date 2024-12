Un incidente ocurrido durante el juego entre los Charlotte Hornets y los Philadelphia 76ers causó gran controversia en redes sociales. El quipo de Carolina del Norte ha sido duramente criticado luego de un acto en cancha que involucró a un niño y un PlayStation 5.

Repudio a los Hornets por fea actitus contra un niño

En medio de un espectáculo durante el partido del lunes, Hugo, la mascota de los Hornets, vestido como Santa Claus, entregó un PS5 a un pequeño fan, quien no pudo ocultar su asombro y emoción al recibir el codiciado regalo.

La escena fue capturada en un video que rápidamente se viralizó en la plataforma X, alcanzando millones de vistas.

La inesperada retirada del regalo

Sin embargo, lo que parecía un acto de generosidad navideña se convirtió en una situación incómoda cuando, detrás de cámaras, el personal de los Hornets le quitó la consola al niño.

Según el testimonio del tío del menor, Alexei Phillips, quien fue testigo del momento, los empleados de los Hornets informaron que los niños no conservarían los regalos entregados en la cancha. No obstante, esta información no fue compartida con el niño, lo que generó confusión y una sensación de traición.

“Todo el mundo pensaba que Jack iba a quedarse con el PS5, desde los bailarines hasta los demás presentes”, explicó Phillips.

“Incluso una de las bailarinas comenzó a empacar la consola para él, pero cuando llegamos a la parte de atrás, el encargado de la actividad empezó a quitarle el regalo. Todos pensaron que era una broma hasta que él tuvo que aclarar que no lo era”, agregó.

Las reacciones del público y el repudio en redes sociales

El desconcierto se transformó en incomodidad, ya que nadie esperaba que los Hornets retiraran el regalo después de toda la emoción que había generado en el niño y el público presente.

La situación rápidamente se hizo viral en redes sociales, generando un fuerte repudio entre los usuarios. Muchos criticaron la falta de transparencia y el manejo de la actividad, calificando la acción como inapropiada.

Phillips, por su parte, comentó que no hay resentimientos hacia el equipo y que su sobrino, llamado Jack, habría estado feliz con cualquier otro regalo, como la camiseta que finalmente le entregaron.

Sin embargo, la controversia se mantuvo y Hornets se vieron obligados a emitir disculpas públicas.

Las disculpas de los Hornets

En respuesta al incidente, los Hornets emitieron un comunicado pidiendo disculpas por el mal manejo del espectáculo.

“La actividad en la cancha fue un skit que falló en su ejecución. La decisión tomada y la falta de comunicación fueron un error. Pedimos disculpas y nos comprometemos a hacer todo lo posible para enmendarlo”, dijeron en un comunicado.

A pesar de la controversia, los Hornets se comprometieron a entregar la PS5 al niño y ofrecerle una experiencia VIP en un futuro partido. La organización también se disculpó personalmente con la familia, asegurando que su intención nunca fue generar decepción.