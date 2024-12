Tyson Fury, el campeón mundial de boxeo, está siendo duramente criticado por sus fans luego de revelar que no ha hablado con su esposa, Paris Fury, en tres meses, mientras se prepara para su tan anticipada pelea contra Oleksandr Usyk.

La noticia sorprendió a muchos, generando una ola de reacciones indignadas en las redes sociales.

La justificación de Tyson Fury por cortar contacto con su familia

En una reciente entrevista, el boxeador de 36 años explicó que durante su campamento de entrenamiento, se aisló por completo de su familia para concentrarse únicamente en su próxima pelea.

Tyson, que ha estado casado con Paris por 16 años y tiene siete hijos con ella, no ha tenido contacto alguno con su esposa ni con sus hijos durante los últimos tres meses.

“Lo he dejado concentrarse completamente en su entrenamiento. Parece que ha estado fuera por siempre, especialmente sin contacto, pero si es lo que necesita, lo apoyo”, escribió Paris en su cuenta de Instagram, compartiendo el clip de la entrevista en la que Tyson admite no haber intercambiado una sola palabra con ella en todo ese tiempo.

Tyson Fury celebra una victoria con su esposa Paris Fury. (Getty Images)

Fans estallan contra Tyson

La revelación generó una gran controversia. Muchos fans no entienden la decisión de Tyson de cortar todos los lazos con su familia.

Los seguidores expresaron su sorpresa y desaprobación con comentarios en las redes sociales de boxeador.

“¿Por qué no hablar con tu esposa e hijos? No entiendo esto” y “No hay excusa para no hablar con tu esposa durante tres meses. Es innecesario”, son algunos de los mensajes.

Otros usuarios destacan que la actitud del boxeador “no es inspiradora”, sino más bien “triste”.

“Necesito estar más concentrado”

El boxeador, sin embargo, justificó su extrema medida, diciendo que es una parte fundamental de su preparación para el enfrentamiento con Usyk.

“Necesito estar más concentrado esta vez y no hacer tanto espectáculo. Este campamento ha sido largo y complicado, pero lo hago por la pelea”, comentó.

Oleksandr Usyk golpea a Tyson Fury durante el combate por los títulos IBF, WBA, WBC, WBO e indiscutible de los pesos pesados en mayo de 2024. (Getty Images)

Además, explicó que está dispuesto a cambiar su enfoque en el ring para no repetir los errores cometidos en su enfrentamiento con el ucraniano en mayo pasado.

A pesar de las críticas, Fury se mantiene firme en su determinación de ganar la pelea, con la esperanza de que su sacrificio valga la pena.