Un dicho popular es que cuando la selección chilena de fútbol anda mal, los tenistas nacional ganan, sin embargo aquella premisa quedó en el pasado en la Copa Davis.

El equipo que es capitaneado por Nicolás Massú se inclinó en la primera serie de las Finales de la Davis, tras caer por un categórico 3-0 frente a un Estados Unidos B en Zhuhai, China.

Las raquetas chilenas siguen sin confianza, la que perdieron hace rato en la temporada 2024 y que se graficó en las derrotas en el US Open, y no pudo frente a un equipo norteamericano que no trajo a sus mejores hombres.

Garin y Tabilo sufrieron duras derrotas

El primero en salir a la cancha dura asiática fue Cristian Garin (115° de la ATP), quien reemplazó a un complicado Nicolás Jarry como el número 2 de Chile y se inclinó ante el gigantón Reilly Opelka (309°) por 6-3, 4-6 y 7-6 (3).

Cristian Garin perdió en su debut en la Davis. Foto: @revesfotografico

Luego fue el turno de Alejandro Tabilo (22°) quien también cayó, ahora ante Brandon Nakashima (40°) por 6-7 (5), 6-2 y 7-6 (3).

Por último, Nicolás Massú decidió poner a Tomás Barrios y Matías Soto en el dobles, quienes no pudieron ante los especialistas Austin Krajicek y Rajeev Ram y se inclinaron por parciales de 4-6, 6-4 y 7-6 (3).

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Alemania por las Finales de la Copa Davis?

La segunda serie de Chile en las Finales de la Copa Davis que se juegan en Zhuhai, China, será este jueves 12 de septiembre, a partir de las 00:00 horas de nuestro país.

