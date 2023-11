Porque nada es para siempre, los Juegos Panamericanos se preparan para cerrar los fuegos este domingo. Tras más de dos semanas de vibrante competencia al más alto nivel, despedimos la primera parte de Santiago 2023 con una verdadera fiesta en la ceremonia de clausura.

El Team Chile respondió al gran apoyo de la Marea Roja en los distintos recintos, sabiendo ser protagonista en los podios. Hasta ahora, cosecha un total de 47 medallas: ocho oros, 21 platas y 18 bronces.

¿Cuándo es la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos?

La ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos está presupuestada para este domingo 5 de noviembre a partir de las 20:00 horas de Chile, con una ceremonia de clausura que se desarrollará en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el sector suroriente de Santiago.

¿En qué canal ver en vivo por TV el cierre de los Panamericanos?

El cierre de los Panamericanos será transmitida en TV abierta por las señales de TVN, Chilevisión y Canal 13, además de TNT Sports, CDO y DSports en el cable. Revisa el canal según tu operador:

TVN por cable

VTR: 19(Santiago)/707

DirecTV: 149/1149

Movistar: 119/807

Claro: 53/553

Zapping: 19

TuVes HD: 55

Entel: 64

Mundo: 14/514

GTD/Telsur: 19/25

CHV por cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

C13 por cable

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

TU VES: NO DISPONIBLE

ZAPPING: 99 (HD)

CDO Premium

VTR: NO DISPONIBLE

DTV: 637 (SD) – 1637 (HD)

ENTEL: NO DISPONIBLE

CLARO: NO DISPONIBLE

GTD/TELSUR: 76 (SD) – 848 (HD)

MOVISTAR: 494 (SD)

TU VES: 526 (SD) – 114 (HD)

ZAPPING: 98 (HD)

CDO Básico

VTR: NO DISPONIBLE

DTV: NO DISPONIBLE

ENTEL: NO DISPONIBLE

CLARO: NO DISPONIBLE

GTD/TELSUR: 92 (SD)

MOVISTAR: 493 (SD)

TU VES: 525 (SD)

ZAPPING: 97 (HD)

DSports

610 (SD) – 1610 (HD)

611 (SD)

2: 612 (SD) – 1612 (HD)

+: 613 (SD) – 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo la ceremonia de clausura de Santiago 2023?

Si buscas un link para ver la ceremonia de clausura de Santiago 2023 por streaming, podrás hacerlo en vivo online a través de las señales online de TVN, CHV y Canal 13, además de las pantallas de Estadio TNT Sports, Zapping TV, Panam Sports Channel y DGO.

Los Parapanamericanos a la vuelta de la esquina

La verdadera fiesta que reunió a 41 países con cerca de siete mil deportistas en nuestro territorio arrancó con una emotiva inauguración el pasado viernes 20 de octubre y, tras más de dos semanas de infarto, cierra los fuegos.

Sin embargo, la acción no se detiene, ya que, tras cartón, le damos paso a los Juegos Parapanamericanos a partir del próximo viernes 17 de noviembre hasta el domingo 26 del mismo mes.

La segunda parte de Santiago 2023, que nos trae a 33 países en 17 deportes paralímpicos.