Después de más de dos semanas de competencia, los Juegos Panamericanos se alistan para cerrar el telón con una ceremonia de cierre que promete y mucho.

El Team Chile ha sabido aprovechar el multitudinario apoyo en las distintas sedes que albergan las disciplinas de Santiago 2023 y, con una cosecha en el medallero de ocho oros, 19 platas y 17 bronces hasta ahora, sigue dándolo todo para una gran clausura.

¿Cuándo es la ceremonia de cierre de los Juegos Panamericanos?

La ceremonia de cierre de los Juegos Panamericanos está presupuestada para este domingo 5 de noviembre en horario por confirmar, con una ceremonia de clausura que se desarrollará en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el sector suroriente de Santiago.

¿En qué canal ver en vivo por TV la clausura de los Panamericanos?

La clausura de los Panamericanos será transmitida en TV abierta por las señales de TVN, Chilevisión y Canal 13, además de TNT Sports, CDO y DSports en el cable. Revisa el canal según tu operador:

¿Dónde ver vía streaming en vivo la ceremonia de clausura de Santiago 2023?

Si buscas un link para ver la ceremonia de clausura de Santiago 2023 por streaming, podrás hacerlo en vivo online a través de las señales online de TVN, CHV y Canal 13, además de las pantallas de Estadio TNT Sports, Zapping TV, Panam Sports Channel y DGO.

Artistas confirmados

Desde la organización ya confirmaron a los artistas que harán bailar y cantar a todos los asistentes, además de poner a disposición las entradas a través de la página web de PuntoTicket. Y nos trae una gran sorpresa, ya que habrá un invitado internacional.

Los invitados nacionales son Inti Illimani Histórico, Pascuala Ilabaca y Joe Vasconcellos y, para cerrar, Prince Royce alegrará la jornada con su bachata.

Los boletos tienen un valor único de $9.200 y, con las galería norte y sur agotadas, sólo quedan disponibles en cancha de pie.