Saque y volea. Así se están dando entre Nick Kyrgios y Boris Becker, a raíz de las declaraciones del australiano, quien se puso a comparar épocas del tenis y ninguneó a los jugadores de los noventa para atrás.

Resulta que Kyrgios está con mucho tiempo. No porque esté ganando muy rápidamente sus encuentros, sino que, justamente, debido a que no los está jugando. El australiano lleva más de un año fuera de las canchas, debido a una lesión, y ya ni siquiera tiene ranking.

“Para ser honesto, si fuera por mí no jugaría más. Estoy agotado, estoy cansado. Quizás juegue uno o dos años más”, señaló el tenista en una conversación con el podcast On Purpose.

El jugador pasó de estar 13º en el ATP a simplemente borrarse. Es por eso que decidió darle algún valor monetario a su recuperación y decidió meterse a OnlyFans. Ese dato es esencial para entender la pelea con Becker.

La tiraera

Nick Kyrgios no solo tiene un saque potente, sino que también una lengua vivaz. El jugador australiano dio una entrevista al medio The Athletic, en la cual comparó el tenis actual con aquel del siglo pasado.

“El juego era muy lento en aquel entonces. He visto a Boris Becker y no digo que no fueran buenos en su época, pero decir que serían igual de buenos ahora, es absurdo”, disparó el nacido en Canberra.

Luego, añadió: “En aquel entonces, un gran servicio equivalía a entre 197 y 200 km/h. La gente como yo, sacamos a 220 constantemente. Es un juego de pelota completamente diferente. No digo que no hubieran encontrado su camino. Pero para sacar y volear ahora todo el tiempo, debes sacar a 220, porque si lo haces a menos de 220, hermano, Djokovic te come vivo. Te come vivo”.

Becker no se quedó callado

Boris Becker es una leyenda del tenis. Con seis Grand Slam a su haber, además de otros 43 títulos, el alemán brilló en el deporte blanco entre la década de los ochenta y los noventa.

Sin embargo, tampoco ha estado aparte de las polémicas, entre las que se encuentran actos de infidelidad hacia una de sus ex parejas, maltrato hacia su ex esposa, el no pago de la manutención de su hijo y su encierro en la cárcel por fraude impositivo. Un CV bastante agitado.

Becker recogió las críticas y las devolvió con la misma potencia con la que es necesario recibir un saque de Kyrgios. En esta ocasión, el alemán le tiró toda la caballería encima al australiano.

“¡¿Nick hace mucho ruido sobre el tenis últimamente?! ¿Por qué habla de un deporte que aparentemente odia? Verificación de hechos: Nick nunca ha ganado un campeonato importante como jugador o entrenador (sí, dobles 1), entonces, ¿de dónde viene la credibilidad?”, señaló.

“Tratando de comparar generaciones… ¡¿Laver contra Federer, Borg contra Nadal, Sampras contra Djokovic?! Ni siquiera voy a mencionar a McEnroe, Connors, Lendl, Agassi, Courier, Edberg, Wilander, Kuerten, Bruguera, Rafter, Hewitt y muchos más…”, siguió, como queriendo mejorar el argumento.

El remate final, es una barra de Batalla de RedBull: “¡¡¡Habla con tu @OnlyFans de muchas cosas menos de tenis!!!”. Estamos esperando la respuesta del ex 13º del mundo.

No hay primera sin segunda

No es la primera vez que estos dos tenistas se muestran los dientes. En 2020, en plena pandemia, los cabecitas de termo tuvieron un cruce de palabras debido a una fiesta multitudinaria en la que participó Zverev y que no contó con distancia social.

En ese entonces, Kyrgios criticó duramente al alemán y Becker, cual paladín de la justicia, salió a defender a su compatriota. “No me gustan las ratas. Cualquiera que ataque a un compañero no puede ser mi amigo. Mírate en el espejo y piensa que eres mejor que nosotros. Todos vivimos en una pandemia. Es terrible, muchas personas han muerto y debemos proteger a nuestras familias y seguir las pautas, pero no queremos a ratas como Nick”, señaló por aquel entonces.

“Por Dios Boris, no estoy compitiendo ni tratando de humillar a nadie. Esto es una pandemia global y si alguien es tan idiota como Alex para hacer lo que hizo, lo denunciaré. Es sencillo. ¿Rata? ¿Por denunciar una irresponsabilidad? Extraña manera de pensar de un campeón. Sólo estoy tratando de que mi familia y el resto de familias de todo el mundo vean lo que es correcto y tú te pones a llamar la atención como un ganso”, le respondió Nick. Sangre en el ojo se tienen hace tiempo.