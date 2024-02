Tomás Barrios (111° ATP) derrotó a Cristian Garin (83°) en duelo de chilenos, por la primera ronda del ATP 250 de Santiago, y sigue camino al sueño de quedarse con el título como anfitrión. Y el próximo partido será ante otro conocido: Alejandro Tabilo (51°).

Tras la victoria contra Garin, Barrios manifestó que el enfrentamiento ante su compatriota “fue un partido a gran nivel, no venía de la mejor forma y estoy contento de estar en la siguiente ronda”.

“Para la gente y para nosotros es complicado. Uno y la gente tiene que ser respetuoso, imagino que la gente también. Este nivel es duro, no he estado de la mejor forma pero hoy se notó que he estado trabajando”, agregó.

Respecto al nuevo cruce chileno ante Tabilo, Barrios sentencia que “será complicado, pero será un lindo partido. Ojalá lo disfrutemos nosotros y la gente. Vamos a entrenar juntos igual, tenemos que calentar y jugar dobles. Nos hacemos bromas, pero lo disfrutamos los dos”.

Barrios, Tabilo y Jarry

El partido entre Barrios y Tabilo, por los octavos de final, está pactado para este jueves 29 de febrero en horario aún por definir.

El otro chileno en competencia, Nicolás Jarry (22°), tuvo libre en primera ronda y debuta contra el argentino Federico Coria (88°) este miércoles 28 de febrero, desde las 19:00 horas.

Nicolás Jarry busca repetir su título como campeón vigente. En 2023 el chileno se impuso en la final al argentino Tomás Etcheverry.

