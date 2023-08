Alejandro Tabilo (122°) fue el primer tenista chileno en ver acción en el ATP 250 de Los Cabos, donde hay cinco representantes criollos. Sin embargo, tristemente de inmediato se convirtió en el primer nacional eliminado.

La cuarta raqueta de Chile se tuvo que medir con el tercer mejor brasileño del ranking ATP, Felipe Meligeni (177°), en la primera ronda del torneo que se juega en México sobre pista dura. Y en poco más de una hora quedó fuera.

Alejandro Tabilo sucumbe ante Meligeni

El brasileño entró con todo a jugar la primera ronda del certamen que se disputa por segundo año consecutivo en el Cabo Sports Complex, y apenas 25 minutos le bastaron para llevarse el primer set por un contundente 6-2.

Tras eso, el segundo parcial pintaba para tragedia. Tras un pésimo comienzo Tabilo llegó a estar 4-0 abajo, pero dio pelea y logró ponerse 4-3. Después quedó 5-3 abajo y consiguió sumar otro juego para ilusionarse con un 5-4.

Sin embargo, eso no bastó. Alejandro Tabilo cayó 6-4 en el game siguiente y tras 52 minutos de acción Meligeni selló su victoria en dos sets corridos.

Con esto, después de una hora con 17 minutos el tenista chileno nacido en Canadá cayó por 6-2 y 6-4, con lo que fue el primer chileno en ver acción y, de inmediato, el primero en ser eliminado de la competencia en Los Cabos.

Así, el siguiente en ver acción será Gonzalo Lama, quien desde no antes de las 00:00 horas en Chile de este martes 1 de agosto chocará con el argentino Thiago Tirante. Garin vs Gojo, Barrios vs Koepfer y Jarry vs Pacheco se jugarán también este martes.