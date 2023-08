¿A qué hora juega Nicolás Jarry? El debut del tenista chileno en el US Open

Nicolás Jarry enfrenta uno de los desafíos más importantes de la temporada. El Príncipe tendrá su estreno en el US Open, el último Grand Slam del 2023, por lo cual la exigencia es mayúscula. El chileno ya tiene programación oficial para su estreno en Nueva York.

¿A qué hora juega Nicolás Jarry en el US Open?

El debut de Jarry en el torneo estadounidense será el lunes 28 de agosto a las 11:00 horas de Chile.

¿Quién será el rival de Jarry en la primera ronda?

El oponente del chileno será Luca Van Assche, joven promesa del tenis francés que a sus 19 años, ya es el 65° del mundo, por lo que es un rival de mucho cuidado. No registran duelos previos.

El único chileno en la Gran Manzana

Nicolás Jarry gracias a su ranking, como el actual 24° del ATP, consiguió un cupo directo en el cuadro principal del US Open. Sin embargo, Cristian Garin, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios no corrieron con la misma suerte y debieron disputar la qualy sin un buen resultado. Los tres cayeron en su estreno en la clasificatoria, por lo que no pudieron llegar al main draw.

De esta manera, el Príncipe será el único nacional en el singles masculino. Su mejor actuación en un Grand Slam sigue siendo los octavos de final de Roland Garros en 2023, vara que intentará superar en la Gran Manzana. También tuvo una destacada participación en Wimbledon, donde cayó en la tercera ronda ante el posterior campeón y N°1 del planeta, Carlos Alcaraz.

Después de lo que suceda en Nueva York, lo siguiente para Nicolás Jarry en su calendario será la Copa Davis. En aquella competición, Chile debuta el martes 12 de septiembre ante Suecia. Gran parte de la esperanza de lo que hagan los dirigidos por Nicolás Massú, está sobre los hombros de Jirafo, quien será el N°1 nacional.