Yogurt de Mora sale adelante y empieza a dejar atrás el coronavirus: "La reacción del Chino Ríos me impactó"

Si decimos Exequiel Carvajal nadie reacciona. Pero si mencionamos a Yogurt de Mora todos se acuerdan del popular encordador de raquetas chileno, quien es parte del equipo chileno de Copa Davis.

El Yogurt, como le dicen sus cercanos, está saliendo de a poco y supera el coronavirus, el cual lo tuvo con muchos problemas, pero lo peor ya pasó, según sostiene en diálogo con la Federación de Tenis de Chile.

"No me han dicho nada todavía (sobre el alta), pero como te decía hoy me siento mucho mejor, imagínate, las observaciones que me han hecho han salido bien, estoy muy contento y muy lúcido", explicó Carvajal.

El experimentado encordador ha recibido mensajes de todo el mundo, y los más preocupados son Fernando González, Nicolás Massú y Marcelo Ríos, y la reacción del Chino fue la que más sorprendió al Yogurt.

El Yogurt de Mora celebrando junto al equipo chileno de la Copa Davis - AgenciaUno

"Me han sorprendido muchos mensajes de apoyo de jugadores del extranjero a nivel sudamericano. Si tú recuerdas yo hice la COSAT completa por lo menos unas cinco veces, cuando (Marcelo)Ríos y (Nicolás) Massú eran muy chicos, conocí muchas generaciones. Me impactaron mucho los saludos, Carlos Kirmayr (ex capitán de Copa Davis de Brasil), yo siempre me encuentro en los torneos con él, me saluda, conversamos, ¿me cachai?, entonces imagínate, te deja loco", comentó.

"También los mensajes de (Fernando) González, Massú y Ríos, el Chino me impactó, bueno él siempre ha sido así, que me considere como su familia, para mí es un honor", agregó Exequiel Carvajal.

Exequiel Carvajal, alías Yogurt de Mora, se recupera muy bien y espera pronto volver a una cancha de tenis y ayudar a que los jugadores hagan su trabajo mejor gracias a su experiencia en el encordado.