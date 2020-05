Vicente Luque pide a Nate Díaz o Anthony Pettis para su próxima pelea en UFC

Vicente Luque es uno de los luchadores latinos más destacados en el UFC. El chileno-brasileño ha dado grandes espectáculos en cada uno de sus combates y hace unas semanas atrás sumó una nueva victoria ante Niko Price, lo que le abrió el apetito para lo que viene en el futuro.

En exclusiva con RedGol, el Silent Assassin habló de lo que quiere para sus próximos desafíos y reveló que espera enfrentar a dos de los más peligrosos y populares luchadores de la compañía: Anthony Pettis y Nate Díaz.

Primero puso a Showtime como el rival más indicado para enfrentar en su siguiente pelea. "Lo que veo es a alguien dentro del ranking. Una pelea que me hace sentido sería con Anthony Pettis. Peleó el mismo día que yo, le ganó a “Cowboy” Cerrone, ya fue campeón de UFC. Es un nombre que tiene mucho si es que llego a ganar, quedaría bien en la división. Me encantaría pelear con él".

Vicente Luque ha demostrado que tiene con qué dar show en la élite del UFC, como cuando destrozó la nariz de Mike Perry con un rodillazo volador. Foto: Getty Images

Pero no se quedó ahí y aseguró que "Nate Díaz sería uno que me gustaría, pero no sé si tiene interés de pelear ahora. Me encanta su estilo, de Nick (su hermano) y de Nate. Yo veo esa pelea, lo imagino contra mí y sería una tremenda pelea para los fanáticos, eso me motiva a pelear".

Luque tiene con qué dar pelea y así lo ha demostrado desde su arribo al UFC en 2015. Queda ahora esperar cuál será la decisión de los organizadores de peleas para ver si le darán lo que pide y así poder demostrar de qué está hecho.