Ver EN VIVO Novak Djokovic vs Yoshihito Nishioka por la tercera ronda del Abierto de Australia

El Abierto de Australia llegó a su tercera ronda y ya sin chilenos, el torneo quedará con las grandes figuras del tenis mundial con la disputa por el primer Grand Slam del año.

Uno de ellos es Novak Djokovic, número 2 del planeta y que jugará esta noche por su paso a la siguiente etapa. Ya eliminó al alemán Jan-Lennard Struff (37°) y al japonés Tatsuma Itō (128°).

Su rival será el también nipón Yoshihito Nishioka, 71° del ranking ATP, que eliminó al británico Daniel Evans. El duelo será en el Rod Laver Arena del Melbourne Park.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Novak Djokovic vs Yoshihito Nishioka por la tercera ronda del Abierto de Australia?

Novak Djokovic vs Yoshihito Nishioka por la tercera ronda del Abierto de Australia será en la madrugada del viernes 24 de enero no antes de las 00:00 de Chile, ya que se juegan otros duelos en el recinto y la hora no es exacta.

Televisión: ¿Quién transmite Novak Djokovic vs Yoshihito Nishioka por la tercera ronda del Abierto de Australia?

Novak Djokovic vs Yoshihito Nishioka por la tercera ronda del Abierto de Australia será transmitido en vivo por ESPN, en conjunto con otros partidos. Puedes verlo en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Novak Djokovic vs Yoshihito Nishioka por la tercera ronda del Abierto de Australia?

Si buscas un link para ver en vivo y online Novak Djokovic vs Yoshihito Nishioka por la tercera ronda del Abierto de Australia, podrás hacerlo en vivo y sin interrupciones en ESPN Play.