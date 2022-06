Fue un partido jugado como una final. El triunfo de Universidad de Chile por 4-3 contra Colo Colo en el Superclásico Futsal, permitió que los azules puedan llegar con esperanza de campeonar en la última fecha, donde la gran figura fue David Ortiz.

El jugador de los azules se anotó con tres de los cuatro goles marcados por el equipo del técnico René Tejías, donde lo festejó tal como lo hacía Diego Rivarola en los Superclásicos, mostrando una camiseta de "Gokú".

En conversación con Redgol, Ortiz se mostró feliz con el triunfo, además que le dedicó la victoria a uno de los ídolos de Universidad de Chile.

"Siempre es importante ganar el Superclásico al archirrival. Nos deja metidos en la pelea por el título, donde dejamos afuera a Colo Colo. Igual está difícil por la diferencia de goles pero esto es la U y no nos daremos por vencidos, donde llegaremos con todas las posibilidades matemáticas hasta el final", comentó.

¿El Superclásico los deja llenos de energías para la definición?

Siempre tenemos una frase que es icónica para el hincha que es "si no se sufre no es la U". La vamos a pelear hasta el final. Nada está dicho en el futsal, ocho goles quizás pueden ser muchos, pero en esta disciplina no es tanto. Dependemos de que Colo Colo le gane a Recoleta, está difícil la misión pero hasta el final.

¿Qué significaron los tres goles en el Superclásico?

Siempre son importantes. Es un juego colectivo, se juega siempre con la ayuda de mis compañeros, pero gracias a Dios pude marcar tres goles. No había podido hacerlo mucho en el campeonato, pero se dieron para dejar el triunfo y seguir por la pelea por el título y conseguir un tricampeonato.

¿La celebración fue dedicada a Diego Rivarola?

Se dio una idea mía y de un amigo. Qué mejor que seguir con la leyenda de Diego Rivarola, que siempre estaba acostumbrado a marcarle a Colo Colo. En esta oportunidad lo pude replicar yo, así que con su permiso, si me permite seguir ocupando esta camiseta, lo seguiré haciendo.

¿Estará feliz con el homenaje?

Es un ídolo de Universidad de Chile y para todos nosotros como hinchas. Como no podemos marcar en el fútbol, lo hacemos en el futsal. Creo que tiene la misma importancia, pero feliz por continuar con la leyenda de Diego Rivarola y su camiseta.

¿Le pusieron amarilla por la celebración?

Lo hablé con los árbitros, me lo habían permitido, pero no me dijeron el detalle que si me sacaba la camiseta por encima de la cabeza era amarilla, en cambio si la mostraba del torso hacia abajo no era tarjeta. Pero son detalles y no me deja fuera de la próxima fecha..

¿Depende de Colo Colo no es raro para la última fecha?

Desde el lado del hincha es bastante difícil que Colo Colo nos de el título, pero también se juegan sus cartas. Tienen que reponerse y León está un poco cuestionado por los resultados, así que creo que también se juegan sus cartas contra Deportes Recoleta.