Vicente Luque por el desafío más grande de su carrera: confirma pelea ante ex campeón de UFC

Nuestro país vive, probablemente, uno de sus mejores momentos en las artes marciales mixtas. Luego de conocerse que Ignacio Bahamondes ya tiene fecha y rival para su debut en el UFC, este martes Vicente Luque celebró su nuevo combate.

El chileno-brasileño regresa al octágono más importante del mundo para enfrentar nada menos que a Tyron Woodley, ex campeón de la división de Peso Wélter. Una pelea que marca el desafío más grande de su carrera.

"The Chosen One" no lo ha pasado bien desde que perdió el cinturón ante Kamaru Usman en marzo de 2019, cayendo en un hoyo donde sumó dos derrotas más ante Gilbert Burns y Colby Covington. Es por ello que ante el de sangre criolla buscará volver a los triunfos, aunque no la tendrá nada de fácil.

Vicente Luque viene de noquear a Randy Brown, algo que promete repetir con Woodley. Foto: Getty images

Y es que "The Silent Assassin" ha demostrado cada vez que salta al octágono de UFC que es uno de los peleadores más peligrosos en toda la categoría de las 177 libras. De hecho, llega encendido con dos victorias en el bolsillo, siendo ambas por nocaut (detención médica ante Niko Price y KO frente a Randy Brown).

De esta forma, Vicente Luque enfrentará a Tyron Woodley el próximo 27 de marzo en el evento UFC 260. Ahí, el chileno-brasileño volverá a intentar salir con su mano en alto para acercarse más al sueño de ser campeón.

En dicha jornada, la jaula vibrará con el combate estelar entre Stipe Miocic y Francis Ngannou, una revancha que promete sacar chispas en la división de Peso Completo. Como si fuera poco, en la co-estelar se verán las caras Alexander Volkanosvki y Brian Ortega, por el cinturón de Peso Pluma.