UFC Vegas 7: Frankie Edgar se lleva la victoria en una guerra ante Pedro Munhoz

La pelea estelar del UFC Vegas 7 prometía ser una de las mejores del año y no decepcionó. En una verdadera guerra sobre el octágono, Frankie Edgar se llevó la victoria por decisión dividida ante Pedro Munhoz.

Y Edgar mostrando también experiencia y recursos #UFCvegas7 pic.twitter.com/gvVyVldSfh — ufcespanol (@UFCEspanol) August 23, 2020

Cansado de no poder adaptarse al cambio en la división de Peso Pluma, "The Answer" se atrevió a dar el salto y bajar hasta los Peso Gallo. En frente tenía al número 5 del ranking y uno de los candidatos al título, pero eso no lo intimidó para nada.

En los dos primeros round, Edgar marcó diferencias con su pelea de pie e intentos de derribo, ante un Munhoz que aguantaba y proponía. Las manos del estadounidense eran más precisas y dejaban con más daño a su rival.

Los derribos fueron otra de las armas de Edgar, pero Munhoz no esperaba un segundo en volver a ponerse de pie. Foto: Getty Images

Pero en el tercero, el brasileño mejoró un poco y emparejó las acciones, dejando todo para los últimos dos asaltos. Ahí, ambos tuvieron chances de finiquitar el combate, pero finalmente se fue a la decisión de los jueces.

Increible pelea estelar que nos dan ambos, nos vamos a las tarjetas!!! #UFCVegas7 pic.twitter.com/cN3A8eAxRQ — ufcespanol (@UFCEspanol) August 23, 2020

Ahí, dos se inclinaron por Edgar con un ajustado 48-47 y 48-47, mientras que quien daba por ganador a Munhoz lo hizo con un 46-49. La polémica quedó instalada para una posible revancha, pero queda esperar cuál es el paso que quiere dar el ganador.