Ignacio Bahamondes desafía a Conor McGregor previo a su debut en UFC: "Soy mejor que él"

Este sábado Ignacio Bahamondes no solo debuta sino que va por su máximo sueño. El atleta chileno sube al octágono por primera vez para enfrentar a John Makdessi en el UFC Vegas 23, evento que marcará su estreno como peleador de la compañía.

En la previa del combate, el oriundo de San Ramón conversó en exclusiva con RedGol y dio detalles de su preparación para la gran noche de su vida. "Me he sentido bendecido, todo esto ha sido un sueño. Al principio no me lo creía, desde chico lo soñé y hoy se hace realidad. Desde el Contender Series hasta ahora ha sido pura felicidad".

Bahamondes consiguió su contrato con la compañía luego de un espectacular KO ante Edson Gómez en el Dana White's Contender Series, lanzando una patada idéntica a la que años atrás patentó la leyenda Anderson Silva ante Vitor Belfort. "Varios peleadores me escribieron por Instagram, como Luque u otros del UFC. Me felicitaron, es bueno que te demuestren respeto así".

Ignacio Bahamondes consiguió su contrato con UFC gracias a esta enorme patada frontal. Foto: Getty Images

Ya entrando de lleno a su combate de este sábado, la Jaula aseguró que Mackdessi "es un peleador muy experimentado, uno debe estar atento a eso, tiene colmillos. Lleva 10 años en el UFC, uno no puede pasar por alto eso".

Pero el chileno es enfático en señalar que lo más importante son sus ganas de triunfar. "Tenemos ventajas, pero la número uno es que estoy hambriento, quiero subirme ahí, tener mis cosas, no quiero ser más pobre. Quiero salir adelante, el que me pongan adelante yo le pasaré por encima. Lamentablemente es mi trabajo, pero tengo que hacerlo".

Con un arsenal de muchas variantes, Bahamondes busca sorprender a su rival. Eso sí, dijo que este sábado veremos "al mismo de siempre. Todos los que me conocen saben que soy un chico tranquilo, pero cuando entro a la jaula cambio el switch, saco el beast mode y me transformo en un cazador, no te quito los ojos de encima hasta que estoy con las manos arriba o el rival está en el piso".

"Soy mejor que Conor McGregor"

Si bien aún es pronto para pensar en otro rivales, Ignacio Bahamondes sabe que puede dar que hablar en la compañía. En sus propias palabras, dijo que enfrentaría "a quien sea. Con mi equipo estamos preparados para cualquier desafío que nos ponga el UFC. Y si no estamos preparados en el momento, lo estaremos para la pelea. No me importa el que esté en frente, tendré que pasarle por encima".

Pero más tarde, en diálogo con RedGol y Fox Sports, dijo que su sueño es enfrentara nada menos que a Conor McGregor, ex doble campeón y leyenda del deporte. "La gente le hace mucho hype por lo que habla pero en verdad yo soy mejor que él".

Finalmente dejó un mensaje para los fanáticos en nuestro país. "Ese día, una vez más, estará la bandera bien alto, apuntando al cielo. Una victoria más para mí y mi pueblo chileno, no han sido años buenos y hay que darle un regalo a la gente, que me ha dando tanta felicidad. Es un gusto hacerlos felices, no se pierdan la pelea. Verán chispas".