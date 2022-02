Adesanya vs Whittaker 2 | Horario, cuándo y donde ver en vivo UFC 271

Este fin de semana se llevará a cabo un evento imperdible de artes marciales mixtas, en donde el plato fuerte de la noche será la pelea por la revancha entre Israel "The Last Stylebender" Adesanya (21-1-0) y Robert "The Reaper" Whittaker (24-5-0) en el gran octágono de la UFC 271.

El Estadio Toyota Center de Houston en Texas será el encargado de recibir al campeón de peso mediano de la Ultimate Fighting Championship, quien tras firmar este acuerdo de pelea se transforma en el segundo peleador mejor pagado de la UFC según confirmó la gerencia Paradigm Sports y el tercer mejor peleador en el ranking UFC.

Recordar que esta revancha proviene del encuentro protagonizado por "Adesanya VS Whittaker 1" en la UFC 243 en octubre de 2019, donde el neozelandés de origen nigeriano destronó al australiano, conquistando hasta el día de hoy el título medio.

Se espera mucha acción en Houston, ya que "The Reaper" llega a este campeonato tras haber ganado tres peleas consecutivas.

En la coestelar veremos a Derrick Lewis frente a Tai Tuivasa en el peso pesado, a Jared Cannonier frente a Derek Brunson, en el peso mediano y al nortemaericano Kyller Phillips contra el argentino Marcelo Rojo, en su segunda pelea por la UFC.

DÍA Y HORA: ¿Cuándo es la pelea de Adesanya VS Whittaker 2 por la UFC 271?

La UFC 271 es este día sábado 12 de febrero a partir de las 20:00 horas en Chile con las peleas coestelares, mientras que las peleas estelares comenzarán a las 00:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal VER EN VIVO por TV UFC 271: Adesanya VS Whittaker 2?

El evento UFC 271 será transmitido a través de Fox Sports 1, a continuación te dejamos lo siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming EN VIVO UFC 271: Adesanya vs Whittaker 2?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+ y en UFC Fight Pass.