Las Artes Marciales Mixtas entregan nuevamente un imperdible evento, con la UFC 269 y la pelea por el título de peso ligero entre Charles Oliveira contra Dustin Poirier.

El Oliveira es el actual campeón de la categoría y tendrá ante Poirier, su primera defensa del título tras conquistarlo el pasado 15 de mayo al derrotar a Michael Chandler. El brasileño tiene un récord de 31-8-0 y no pierde una pelea desde diciembre de 2017. Importantes antecedentes con los que asusta a cualquiera.

Poirier en tanto busca quitarle el cinturón a Oliveira y pergaminos tiene de sobra. Viene de dos peleas y dos victorias sobre el mismísimo Conor McGregor, con una grave lesión del irlandés de en la última de por medio. El récord del estadounidense es de 28-6-0.

Entre las otras peleas estelares que marcarán la jornada de MMA, se encuentran las que protagonizarán Amanda Nunes vs Julianna Pena por el título peso gallo femenino; Geoff Neal vs Santiago Ponzinibbio por peso welter; Kai Kara-France vs Cody Garbrandt por peso mosca y Raulian Paiva vs Sean O'Malley por peso gallo.

El importante evento de las Artes Marciales Mixtas se realizará en el imponente T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Día y hora: ¿Cuándo se realizará UFC 269: Oliveira vs. Poirier?



El evento será este sábado 11 de diciembre desde las 20:00 hrs de Chile con las preliminares iniciales, mientras que la cartelera estelar comenzará a las 00:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV UFC 269: Oliveira vs. Poirier?



El evento de UFC será transmitido por Fox Sports 1 y Star Action en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Star Action

VTR: 479 (SD) - 812 (HD)

DIRECTV: 561 (SD) - 1561 (HD)

ENTEL: 290 (SD)

CLARO: 282 (SD) - 782 (HD)

GTD/TELSUR: 275 (SD) - 276 (HD) - 805 (HD)

MOVISTAR: 648 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 272 (SD)

ZAPPING: 84 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo UFC 269: Oliveira vs. Poirier?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+ y en UFC Fight Pass.