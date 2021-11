Este fin de semana UFC 268 se toma las pantallas para los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas, y con una estelar de miedo con Kamaru Usman vs Colby Covington, en la pelea número 2 luego de que en 2019 el nigeriano venciera sin contratiempos al peleador estadounidense en peso wélter.

Usman ha defendido ya dos veces el cinturón este año con inapelables victorias y se posiciona ya como un imbatible en la categoría. Mientras que Covington intentará, ahora sí, arrebatarle el título y sorprender a los fans de UFC.

Revisa a continuación la cartelera, programación y dónde ver UFC 268:

Estelares:

Kamaru Usman vs Colby Covington: Título peso wélter

Rose Namajunas vs Weili Zhang: Título peso mujeres

Frankie Edgar vs Marlon Vera: Combate peso gallo

Shane Burgos vs Billy Quarantillo: Combate peso pluma

Justin Gaethje vs Michael Chandler: Combate peso ligero

Preliminares:

Alex Pereira vs Andreas Michailidis : Combate peso medio

Al Iaquinta vs Bobby Green: Combate peso ligero

Phillip Hawes vs Chris Curtis: Combate peso medio

Edmen Shahbazian vs Nassourdine Imavov: Combate peso medio

Ian Garry vs Jordan Williams: Combate peso wélter

Gian Villante vs Chris Barnett: Combate peso pesado

Dustin Jacobu vs Joan Allan: Combate peso semipesado

Melsik Baghdasaryan vs Bruno Souza: Combate peso pluma

Cj Vergara vs Ode' Osbourne: Combate peso mosca

Día y hora: ¿Cuándo se realizará UFC 268: Usman vs Covington?

El evento será este sábado 6 de noviembre a las 21:00 horas apróx con las preliminares, mientras que la cartelera estelar comenzará a eso de las 23:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV UFC 268?

Las preliminares del evento serán transmitidas en vivo por Fox Sports, 1, mientras que el evento estelar será exclusivo por Star+-. Revisa cómo ver en TV las preliminares en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo UFC 268?

Para ver en vivo el encuentro, incluyendo toda la velada estelar, por streaming en Star + y en UFC Fight Pass.