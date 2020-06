UFC 250: Horario y dónde ver en vivo y online el gran evento de MMA y la pelea estelar Amanda Nunes vs Felicia Spencer

El UFC 250 llega este sábado a nuestras pantallas, esto mientras las parejas de peleadores ya están listos en Las Vegas para otra jornada imperdible de las Artes Marciales Mixtas.

Y apropiado para tal magno evento, la estelar será realmente una pelea imperdible y que tendrá a dos exponentes de la disciplina, aunque es claro que las miradas estarán puestas en la brasileña Amanda Nunes.

La 'Leona' quiere extender su leyenda en esta noche en el Apex UFC. Y es que la actual campeona de Peso Gallo y Peso Pluma es la más destacada del UFC en su historia, además de que querrá continuar con sus 10 victorias consecutivas.

Tremendo panorama del UFC 250 por las pantallas de Fox Sports Premium en Chile, el que transmitirá una larga jornada de peleas desde las 19:00 horas.

En frente estará la canadiense Felicia Spencer, que tiene un destacado juego al piso y buscará aprovechar su segunda opción de quedarse con el título de Peso Pluma, el combate central de la noche.

Pero Nunes vs Spencer no serán las únicas en animar la noche en el cuadrilátero del UFC. Los choques Raphael Assunção vs Cody Garbrandt y Eddie Wineland vs Sean O’Malley son otros de los imperdibles de este sábado, en una tarde que también tendrá varias preliminares para hacer la previa.

UFC llega a su evento 250 con todas las miradas del planeta en el cuádrilatero de Las Vegas, claro que por las pantallas de televisión, esto por las medidas sanitarias que tiene a todas las peleas de Artes Marciales Mixtas sin público desde hace varias semanas. Y para ello podrás seguir todo el evento en Chile por Fox Sports Premium, #LaPasiónNuncaSeFue.

Día y hora: ¿Cuándo es UFC 250 y la pelea Amanda Nunes vs Felicia Spencer?

UFC 250 y la pelea Amanda Nunes vs Felicia Spencer es este sábado 6 de junio, empezando desde las 19:00 horas de Chile con las preliminares, mientras que las estelares comenzarán a las 22:00 horas.

Televisión: ¿Dónde ver en vivo UFC 250 y la pelea Amanda Nunes vs Felicia Spencer?

UFC 250 y la pelea Amanda Nunes vs Felicia Spencer será transmitido en vivo por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Online: ¿Dónde seguir por streaming UFC 250 y la pelea Amanda Nunes vs Felicia Spencer?

Si buscas un link para ver en vivo y online UFC 250 y la pelea Amanda Nunes vs Felicia Spencer, podrás hacerlo en Fox Play.

Cartelera Estelar Combate Peso Pluma Mujeres Amanda Nunes (c) vs. Felicia Spencer Combate Peso Gallo Raphael Assunção vs. Cody Garbrandt Combate Peso Gallo Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen Combate Peso Welter Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin Combate Peso Gallo Eddie Wineland vs. Sean O’Malley

Cartelera Preliminares Combate Peso Pluma Alex Caceres vs. Chase Hooper Combate Peso Medio Ian Heinisch vs. Gerald Meerschaert Combate Peso Pluma Cody Stamann vs. Brian Kelleher Combate Peso Medio Charles Byrd vs. Maki Pitolo

Primeras Preliminares Combate Peso Mosca Alex Perez vs. Jussier Formiga Combate Peso Semipesado Alonzo Menifield vs. Devin Clark Combate Evan Dunham vs. Herbert Burns