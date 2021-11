Tom Pagès, destacado piloto de motocross, cinco veces medallista de oro, dos de plata y uno de bronce en los X Games, vuelve a impactar al mundo con una hazaña donde mezcla sus dos deportes favoritos: el motocross freestyle y paracaidismo. Sin miedo a sobrepasar los límites, junto a un estilo único en lo que hace, la última aventura tiene adrenalina asegurada.

El atleta francés aceleró su moto sobre una rampa de siete metros de altura, para salir disparado acantilado abajo a 55 metros de altura, con una doble voltereta frontal en el aire, cayendo en libertad sobre su moto a 150 km/h antes de desplegar sus paracaídas para el aterrizaje 30 segundos después y 170 metros más abajo.

El deportista de Red Bull, de 36 años, quería combinar el motocross freestyle (FMX) y el paracaidismo en un proyecto pionero en el mundo, inaugurado en Avoriaz la nueva temporada de deportes de invierno.

El salto, eso si, no era fácil de ejecutar, considerando el equipo de moto (casco, botas y el equpo de protección), por lo que se desarrolló un paracaídas para la motocicleta con un desbloqueo manual integrado en el asiento. Una proeza de la tecnología.

"Es un proyecto que define mi carrera: combinar los dos universos que adoro, el FMX y el paracaidismo, en una misma actuación. También es un proyecto que define mi vida, mezclando influencias para sorprender a la gente y apareciendo donde menos se lo espera. Para un freestyler como yo, crear no es sólo inventar un nuevo truco, sino seguir una idea, ya sea un reto físico o técnico. La gente que me inspiró me mostró el camino. Esa ha sido siempre mi motivación y quiero animar a otros a superar sus propios límites”, comentó el atleta francés tras la hazaña.