Tomás Barrios le tira las orejas a Cristian Garin por bajarse de Tokio: “Pudo haber comunicado mejor que no venía”

Una de las grandes polémicas que se generó en la previa de Tokio 2020 en Chile fue el anuncio de Cristian Garin (19º del ranking ATP) de bajarse de los Juegos Olímpicos, reduciendo la posibilidad de que el Team Chile pueda sumar una medalla.

Por lo mismo, Tomás Barrios (195º) conversó con La Tercera sobre esta situación y afirmó que la forma de comunicar quizás no fue la adecuada. No obstante, no justificó a los hinchas por las faltas de respeto y el odio que se generó en redes sociales.

“Por algo se están bajando tantos jugadores. Cada uno va con sus propias decisiones. Yo con la mía: estar acá cumpliendo un sueño de toda la vida. Quizás Christian lo pudo haber hecho un poco mejor, pero de ahí a faltar el respeto, no estoy de acuerdo”, mencionó.

Y el odio en redes sociales por el tema, aseguró que “eso es muy personal, aunque para mí no vale casi nada. No leo ni me importan las críticas que escribe gente que no conozco y que lo hacen a través de una pantalla. Sí hay que reconocer que contra Cris fue excesivo todo lo que le llegó”.

Y sobre su participación en la cita olímpica, expresó que “hay muchas decepciones dado el contexto mundial, pero estoy en unos Juegos Olímpicos cumpliendo mi sueño y todo el resto no importa. Mal que mal, los Juegos pudieron haberse cancelado, pero se lograron hacer y hay que valorarlo”.

Te recordamos que Barrios debutará en Tokio ante el francés Jéremy Chardy (68º) y en caso de avanzar se puede encontrar con el ruso Aslan Karatsev (24°) o el estadounidense Tommy Paul (54°).