The Last Dance: ¿Cuándo y a qué hora se estrenan en Netflix los capítulos 7 y 8 de la serie de Michael Jordan?

Una nueva semana de mayo significa para los fanáticos del basquetbol y el deporte dos nuevos capítulos del documental que la rompe en todo el mundo: The Last Dance.

La serie-documental de ESPN y que es llevada al streaming cada semana por Netflix ha sorprendido con inéditos registros de los Chicago Bulls en los 90', especialmente de su figura, Michael Jordan.

En los últimos capítulos la emoción se apoderó de las pantallas de los fanáticos del documental con la aparición del fallecido Kobe Bryant, donde se repasó su relación con Jordan.

En los nuevos capítulos se mostrará la faceta más conflictiva del ídolo de la NBA.

Pero para esta semana las emociones darán un giro en 180°, ya que se vera el lado más oscuro de la figura de los Chicago Bulls. Así mismo lo adelantó el director de la serie, Jason Hehir:

"Mi temor antes de comenzar el documental era que la gente acabara odiando a Michael, y eso se debe, principalmente, a lo que veremos en los próximos capítulos", adelantó en NBC Sports.

"No quería usar la 23 porque mi padre no estaba ahí para verme".



La historia detrás del regreso de Michael Jordan en 1995 con la camiseta N°45.#ElÚltimoBaile estrena dos nuevos episodios el lunes en @NetflixLAT. pic.twitter.com/cno27EPBrn — NBA Latam (@NBALatam) May 8, 2020

Su competitividad y como afectaba esto en su relación con sus compañeros será parte de estos nuevos episodios, en el que también podremos ver las reacciones de la recordada pelea de Michael Jordan con Steve Kerr y que terminó en un puñetazo.

Esto y más serán presentados en los episodios 7 y 8 que se estrenan mañana en Netflix y que estarán disponibles desde la madrugada, por lo que podrás ver desde temprano lo nuevo de "El Último Baile" o quedarte despierto para verlos.

Día y hora: ¿Cuándo y a qué hora se estrenan los nuevos capítulos de The Last Dance en Netflix?

Los capítulos 7 y 8 del documental The Last Dance serán estrenados en Netflix este lunes 11 de mayo a las 03:00 AM de Chile.

Streaming: ¿Dónde ver los nuevos capítulos y la serie documental The Last Dance?

The Last Dance estrena dos nuevos episodios cada lunes en Netflix, donde toda Latinoamérica puede ver la serie en esta plataforma.