Nicolás Massú habla del sufrimiento de su familia en el Holocausto y da su receta del éxito: "Siempre quise ganar"

En el diccionario de sinónimos junto a la palabra campeón debería aparecer el nombre de Nicolás Massú. El doble monarca olímpico entregó detalles inéditos de su vida, lo cual según sus propias palabras provocaron que se gestara su espíritu ganador.

El Vampiro dio una extensa entrevista a la página oficial de la ITF, donde contó detalles de su familia, cómo se gestó su hambre de triunfo y la forma en que fue creando una carrera, que ahora lo tiene entre los mejores entrenadores de tenis del mundo.

"El tenis es un deporte individual, mentalmente estás tú solo. He entrenado en academias desde muy temprana edad, así que mis entrenadores me enseñaron cómo lidiar con el estrés. Por eso tengo un carácter tan aguerrido y siempre he peleado hasta el final. Para los sudamericanos es díficil: no tenemos tantos torneos aquí, tenemos que viajar desde que somos muy jóvenes. Sin embargo, siempre traté de mantenerme positivo y de ser más fuerte que el rival. Siempre quise ganar", fue la primera consigna que dijo el Nico.

Luego, el capitán del equipo chileno de la Copa Davis habló de sus abuelos, para explicar de donde viene su garra tan clásica y que todos los fanáticos del deporte blanco conocen.

"Mis abuelos maternos fueron sobrevivientes del Holocausto. Estuvieron en Auschwitz. Después de la guerra emigraron a Chile, y fue mi abuelo el que me introdujo a este deporte. Durante muchos años me dio su apoyo, me llevaba al club. Mi abuela, de 94 años, aún tiene el número del campo de concentración grabado en su muñeca. Me explicaron lo que vivieron, eso me dio mucha fuerza. Si ellos sobrevivieron todo eso, ¿cómo no voy a ser positivo jugando al tenis para ganarme la vida?", explicó Massú.

Massú en su faceta de coach - Getty

Atenas 2004 y su trabajo con Thiem



En todas las entrevistas que da Nicolás Massú, aparece el tema de los Juegos Olímpicos, ya que sigue siendo el único hombre en la historia que pudo ganar oros tanto en singles como en dobles, en la misma competencia de los cinco anillos.

"Fueron las dos mejores semanas de mi vida. Siempre quise hacer historia en este deporte. Vi los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 cuando tenía 5 años, y fui el abanderado de mi país en Sydney 2000. Fue algo inolvidable, y no pensaba que cuatro años después iba a conquistar dos medallas de oro. A veces me cuestiono cómo es posible que sea el único tenista masculino capaz de ganar dos medallas de oro en los mismos Juegos Olímpicos", comentó.

Por último, fue consultado por su trabajo como coach de Dominic Thiem, a quien llevó a ganar su primer Grand Slam, en el US Open.

"Uno de las metas era conseguir mejorar su rendimiento en pistas rápidas. Hoy día, ya no sé si consigue mejores resultados en pistas duras o en tierra batida. Tiene un nivel enorme en ambas superficies, aunque tiene que mejorar sobre hierba. Para mí, es clave que tengas una relación cercana con tu jugador para que la dupla tenga éxito. Nos respetamos el uno al otro y trabajamos en mejorar cuando él lo necesita", contó.