Este domingo el joven tenista de 19 años, Carlos Alcaraz (9° del ATP), siguió haciendo historia y ganó su quinto título en cinco finales ATP disputas.

El español es el quinto tenista en ganar sus cinco primeras finales disputadas en la historia de la Era Open, tras Martin Klizan, Ernest Gulbis, Sjeng Schalken, Thomas Enqvist y Andrei Medvedev.

Y no lo hizo en cualquier torneo, sino que en el Masters 1000 de Madrid, transformándose en el tercer español en ganarlo en la historia tras Rafael Nadal y el Mosquito Ferrero.

Alcaraz, quien venía de vencer al mismo Rafa Nadal y a Novak Djokovic en las rondas anteriores, volvió a sorprender a los aficionados al tenis y arrolló al alemán Alexander Zverev (3° del ATP).

Apenas necesitó 62 minutos para vencer por parciales de 6-3 y 6-1 al germano, quien poseía mucha más eperiencia, pues ya había ganado este torneo en dos ocasiones.

Alcaraz ya ha escalado 108 posiciones en un año y aparecerá la próxima semana como el sexto mejor del ranking ATP, clasificando matemáticamente a la Copa Masters de Turín.

Y no esconde su deseo de alcanzar la cima. "Le he ganado al número uno, pero me quedan ocho por delante para ser el mejor del mundo", decía antes de la final de este domingo.

Ahora el joven maravilla del tenis mundial continuará en el Masters de Roma, donde se encontrá el martes con el chileno Cristian Garin (39°), quien viene de vencer al italiano Francesco Passaro en primer ronda.