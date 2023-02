Este miércoles, Chile completó su segundo entrenamiento con equipo completo de cara a la serie de Copa Davis que se disputará en La Serena ante Kazajistán. El equipo nacional busca llegar de la mejor forma al sábado y domingo, cuando se jugarán volver a entrar al Grupo Mundial del certamen copero.

Se trata de una llave de trámite incierto pero en el cual el equipo capitaneado por Nicolás Massú cuenta con la ventaja de la localía y la superficie, además que por primera vez en el último tiempo contará con equipo completo para afrontar una serie, pese a que ninguno llega en su mejor momento en términos de ranking y confianza.

Sin embargo, al interior del equipo todo es confianza y llaman al público a hacerse presente en el Campus Trentino para hacer del estadio una caldera que le meta presión al equipo asiático.

"Queremos que los kazajos sientan la presión. Que el público nos apoye a nosotros es muy importante y jugar en casa también. La gente va a ser fundamental y los vamos a necesitar a full", expresó Alejandro Tabilo en conversación con Cooperativa.

"El estadio se ve espectacular y ojalá que llegue harta gente a apoyar. Las expectativas están muy altas, tenemos una chance muy importante de subir al Grupo Mundial y hay que jugar todos los partidos con todo", agregó.

Por último, en relación con las condiciones de la arcilla serenense, Tabilo destacó que "me he sentido bien cómodo. Me gusta como se siente la pelota acá y feliz por cómo hemos venido entrenando. El ambiente está muy bueno con el equipo así que feliz con esta semana, preparados y listos para darlo todo".