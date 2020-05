Stephen Curry está absolutamente loco con The Last Dance: "Estoy amando a Michael Jordan"

The Last Dance fue absolutamente una locura mediática. La serie que contó la vida de Michael Jordan y los Chicago Bulls, que está disponible completa en Netflix, despertó la pasión de millones e incluso de las actuales figuras de la NBA.

Sí, porque el base de Golden State Warriors, Stephen Curry, reconoció que se transformó en un fanático de Su Majestad, y que el ver la serie empezó a sentir amor por él y todo lo que generó en los '90.

"Lo he visto (The Last Dance). Una perspectiva muy buena de él hablando de su carrera en sus propias palabras. Cada quien puede crear sus narrativas y tener imágenes, pero tenerlo en sus propias palabras y establecer el tono de 1991 a 1998 de cómo fue, es loco, loco de ver y lo estoy amando", indicó.