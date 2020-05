The Last Dance llega a su fin: ¿Cuándo y a qué hora se estrenan en Netflix los capítulos 9 y 10 de la serie de Michael Jordan?

Una nueva semana de mayo significa para los fanáticos del básquetbol y el deporte dos nuevos capítulos del documental que la rompe en todo el mundo: The Last Dance. Pero eso no será todo, ya que este será el final de la exitosa producción.

La serie-documental de ESPN y que es llevada al streaming cada semana por Netflix ha sorprendido con inéditos registros de los Chicago Bulls en los 90', especialmente de su figura, Michael Jordan.

Y tras semanas de impactar y emocionar a los fanáticos, este lunes se estrenarán los episodios 9 y 10, los últimos de la destacada serie.

It ends tonight but legends live forever. pic.twitter.com/MXnysMsrZM — Chicago Bulls (@chicagobulls) May 17, 2020

En los capítulos 7 y 8 se pudo seguir ahondando en la fuerte y conflictiva personalidad de Jordan, además de conocer detalles y su reacción tras el asesinato de su padre.

El documental, además, mostró en estos últimos episodios el regreso de MJ al básquetbol y el título de 1996, que contó con desgarradoras imágenes de Su Majestad.

Y el final de Last Dance estará acorde a lo que ha sido el documental en sus anteriores capítulos, ya que se podrá apreciar cuando los Bulls de Mike ganen el sexto anillo y sus últimos momentos en la cancha de Chicago, incluyendo el icónico "Último tiro" del 23.

Las finales de 1998 en Utah serán el final perfecto para la serie documental de los Chicago Bulls y su estrella Michael Jordan. (Foto: Getty)

Ese "Last Shot" de Michael Jordan quedó registrado en la historia, ya que a pocos segundos del final, el mejor basquetbolista de la NBA logró el triunfo y el sexto trofeo de la era dorada de los Chicago Bulls.

Esto y más serán presentados en los episodios 9 y 10 que se estrenan mañana en Netflix y que estarán disponibles desde la madrugada, por lo que podrás ver desde temprano lo nuevo de "El Último Baile" o quedarte despierto para verlos.

Día y hora: ¿Cuándo y a qué hora se estrenan los nuevos capítulos y finales de The Last Dance en Netflix?

Los capítulos 9 y 10 del documental The Last Dance serán estrenados en Netflix este lunes 18 de mayo a las 03:00 AM de Chile.

Streaming: ¿Dónde ver los nuevos capítulos y la serie documental The Last Dance?

The Last Dance estrena dos nuevos episodios cada lunes en Netflix, donde toda Latinoamérica puede ver la serie en esta plataforma y que desde esta semana estará completa.