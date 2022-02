Marcelo Jiménez también comenzó el 2022 con el pie derecho al llegar a lo más alto del podio en el Campeonato Sudamericano de Bowl in Connection en Argentina, revalidando los títulos obtenidos en 2017 y 2018.

Skater nacional Marcelo Jiménez la rompió en Argentina: Ganó el Campeonato Sudamericano de Bowl in Connection

Desde Argentina llegan buenas noticias para Marcelo Jiménez, skater nacional, que con una impecable actuación se quedó con el Campeonato Sudamericano de Bowl in Connection, que por octava vez se desarrolló al otro lado de la cordillera.

El resto del podio lo completó el brasileño Micael Dos Passos, en el segundo puesto, y el argentino Gael Dobar, que se quedó en la tercera ubicación.

Luego de triunfar en Argentina, Marcelo Jiménez comentó que “el campeonato estuvo increíble. Había competidores con mucho nivel y la final estuvo muy peleada. Me sentí super bien físicamente. Había estado entrenado mucho para poder tener la resistencia que necesitaba durante toda la competencia y eso me ayudó para que me salieran todos los trucos y poder así llevarme la victoria.”

Con este triunfo, el atleta consigue por tercera ocasión el Campeonato Sudamericano de Bowl in Connection, tal como lo hizo el 2017 y 2018, que seguirá en el mes de abril con el campeonato Rey de Reyes y otro Sudamericano en Argentina, con el objetivo de pavimentar el terreno para llegar a los Juegos Panamericanos 2023 y los Juegos Olímpicos 2024.

Marcelo Jiménez, hace un tiempo, estrenó su propia producción junto a Red Bull Media House, "Score of My Life", donde recorre lugares icónicos de Santiago como si fuera su propio videojuego.