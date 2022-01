Skater Marcelo Jiménez quiere su tercer título en el Sudamericano Bowl in Connection en Argentina

El año deportivo del skater nacional Marcelo Jiménez comenzará al otro lado de la cordillera con el Campeonato Sudamericano Bowl in Connection donde mostrará sus mejores trucos con la tabla, tal como lo hizo en el video "Score of My Life", en el que recorre Santiago como si fuera un videojuego.