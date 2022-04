Este lunes el español Tommy Robredo (362° del ATP) le puso punto final a su carrera como tenista profesional a la edad de 39 años, tras caer en la primera ronda del ATP de Conde de Godó Barcelona.

El veterano deportista se inclinó por un doble 6-1 ante el español Bernabé Zapata, quien se enfrentará en la siguiente ronda con su compatriota Pablo Carreño.

Desde julio de 2019 que Robredo no jugaba un partido del circuito ATP, cuando compitió en Gstaad, Suiza. Esta vez fue invitado por la organización, pues hace unos seis años que se ha mantenido jugando Challengers.

Robredo, ganador de doce títulos ATP y campeón de la Copa Davis en tres ocasiones con España, había ganado el ATP de Barcelona en 2004, derrotando a Gastón Gaudio en la final.

El ex número 5 del mundo estuvo 24 años activo en el Circuito ATP, ganando doce de 23 finales jugadas, destacando además del Conde de Godó 2004, el Master 1.000 de Hamburgo en 2006. Fue cuartofinalista de Roland Garros cuatro veces y una vez en Australia y el US Open.

"Es uno de los momentos más emocionantes de mi carrera, sin duda. Terminar en casa es un sueño. Me hubiera gustado ganar, pero al final el deporte es así. Llevaba mucho tiempo parado y Bernabé Zapata ha jugado un gran partido y no me ha dejado entra en él", señaló Robredo tras jugar su último partido.

"Cuando tienes 16 años y ves esto desde dentro lo cambia todo. Este deporte es una maravilla, y he tenido la suerte de tener batallas muy fuertes que me han motivado para seguir jugando. Hoy mismo la grada ha estado genial", añadió.

Tommy Robredo enfrentó a los tenistas chilenos más importantes de las últimas décadas, entre ellos Marcelo Ríos, Nicolás Massú, Fernando González y Cristian Garin.

Al Chino le ganó en su único enfrentamiento en el ATP de Vienna en 2001, mientras que con el Vampiro Massú también tiene un récord a favor con tres triunfos y una derrota.

Eso sí, no tuvo hegemonía sobre Fernando González, quien lo venció tres veces y cayó en dos. Finalmente, con Cristián Garin se midió en dos ocasiones a nivel Challenger en 2018. En las dos triunfó.