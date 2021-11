El mundo del boxeo se paralizará este sábado 6 de noviembre, cuando en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se enfrenten finalmente el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Caleb Plant, por el campeonato indiscutido de los pesos Supermedianos.

En la previa del combate, RedGol tuvo la posibilidad de charlar con dos expertos en la materia, como Renato Bermúdez y Salvador Rodríguez, narrador y comentarista de Star+ & ESPN, quienes se encuentran en Estados Unidos para transmitir la velada para toda Latinoamérica, para saber cómo viene la mano.

En ese sentido, cuando se le consultó por el sentido histórico que tiene esta pelea, el analista detalló que "a raíz de que existen estos cuatro organismos del boxeo (AMB, CMB, FIB y OMB), ha sido difícil identificar quién es el gran campeón de una sola categoría, y cuando lo tengamos no quedarán dudas, es el sueño de todo fanático y eso es lo mejor que le puede pasar a este deporte".

Especialistas de Star+ & ESPN adelantan Canelo vs. Plant



Por su parte, Bermúdez sostuvo que "estamos ante la oportunidad de ver a quien hoy es el mejor libra por libra del boxeo, una figura como Saúl, la mayor figura que vende en el deporte en este momento, y va por la historia en una pelea difícil, ante un peleador invicto, pero hoy es el número uno en esta disciplina, por lejos".

A la hora de aventurarse por un resultado para el combate entre Canelo y Plant, los comunicadores de ESPN Knockout no ocultan su simpatía por el boxeador mexicano, a tal punto que Rodríguez adelanta que "no va a ser la pelea del año, porque pienso que Canelo es lo suficientemente mejor técnicamente como para darle una lección de boxeo a su rival y acabar esto por la vía rápida".

Mientras que el narrador indicó desde Las Vegas que "acá el que no tiene presión es Plant, a él supuestamente lo trajeron para perder, pero va a tratar de dar la sorpresa, y a mi me parece que si da el campanazo y le gana a Canelo, sería una sorpresa del nivel de lo de Andy Ruiz contra Anthony Joshua, no de ese tamaño pero con el mismo impacto".