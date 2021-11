Imperdible será el enfrentamiento de este sábado cuando en la pelea estelar de la jornada de boxeo en Las Vegas, con Saúl 'Canelo' Álvarez vs Caleb Plant, por una serie de títulos super medianos.

Obviamente el mexicano defenderá sus cinturones de la AMB, CMB y OMB, pero Plant trae consigo el campeonato de la FIB, por lo que Canelo también buscará sumar otro trofeo a su vitrina.

Ambos protagonizarán un combate con bastante morbo, ya que hace unas semanas en la conferencia de la pelea, Plant molestó a Álvarez y se agredieron en plenas fotografías y con la prensa siendo testigo del momento. Ahora el mexicano buscará derribar al estadounidense de 29 años y tener una pequeña revancha tras el tenso momento.

Cartelera completa de la velada:

Canelo Álvarez vs Caleb Plant: Títulos supe rmerdianos del AMB, CMB, OMB y la FIB.

Elvis Rodríguez vs Juan Pablo Romero: Peso super ligero

Rey Vargas vs Leonardo Baez: Peso super gallo

Anthony Dirrell vs Marcos Hernández: Peso super mediano

Jose Manuel Gómez vs José Antonio Meza: Peso super pluma

Joselito Velázquez vs Gilberto Mendoza: Peso mosca

Ronald Ellis vs TBA: Peso super mediano

Jan Salvatierra vs TBA: Peso super moscau

Día y hora: ¿Cuándo pelearán Canelo Álvarez vs Caleb Plant?

Canelo Álvarez vs Caleb Plant pelearán este sábado 6 de noviembre en una velada que inicia con su transmisión en vivo a partir de las 22:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Canelo Álvarez vs Caleb Plant?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Canelo Álvarez vs Caleb Plant?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.